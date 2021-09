Blitz al mercato Vascone, riscontrate numerose irregolarità

Stamane si è verificato un blitz al mercato Vascone di Via Catania, subito dopo l’orario di apertura. Ad operare congiuntamente gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal comandante Giovanni Giardina, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera.

L’obiettivo dei controlli è stato verificare il possesso delle licenze per l’attività di vendita e per l’utilizzo di suolo pubblico, il generale rispetto delle norme fiscali, il rispetto delle norme sullo smaltimento rifiuti e quelle anti-Covid, ed il controllo del pesce (riservato alla Guardia Costiera).

Sono state riscontrate diverse irregolarità. Alcuni commercianti non rilasciavano gli scontrini e sono stati multati, altri occupavano abusivamente porzioni di suolo pubblico, altri ancora vendevano pesce senza rispettare le norme per la tracciabilità, alcuni lavoratori risultavano in nero o percettori di reddito di cittadinanza.

Potranno esserci aggiornamenti.

