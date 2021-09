Il canottaggio siciliano ai mondiali: al via una raccolta fondi per sostenere i quattro atleti della Canottieri Peloro al Coastal Rowing 2021

Giovanni Ficarra, Maria Condurso, Paolo Condurso e Pietro Fugazzotto, sono i quattro atleti del Circolo Canottieri Peloro di Messina che domani partiranno alla volta di Oeiras, in Portogallo, per rappresentare l’Italia al Coastal Rowing 2021, il campionato del mondo di canottaggio.

Per sostenere questa avventura sportiva è nata anche una raccolta fondi su GoFundMe “Oggi come non mai abbiamo bisogno del vostro supporto economici. Trattandosi di sport minore la Federazione Italiana Canottaggio non può spesare i ragazzi per la trasferta che devono pagarsi tutto di tasca loro, si legge sulla piattaforma online, aiutiamoli! Forza Italia! Forza Messina!”.

Il Circolo Canottieri Peloro è una realtà importante per la città di Messina, il club in trent’anni è diventato protagonista del canottaggio siciliano, con duecento tesserati, due mondiali, cinque titoli italiani e svariati podi nazionali e regionali.

Per chi volesse sostenere l’avventura dei quattro atleti, la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/aiutare-i-nostri-campioni-per-volare-ai-mondiali

