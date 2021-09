Scuola San Francesco di Paola, Laimo: “caos e rischio assembramenti”

Il Consigliere Franco Laimo della V Circoscrizione scrive all’Amministrazione Comunale ed all’Istituto comprensivo San Francesco di Paola, in merito alle recenti problematiche che ha riscontrato riguardo ingressi e uscite e rischio di assembramenti.

“La campanella è suonata da poco più di una settimana, ma si evidenziano subito alcune criticità già dai primi giorni dell’anno scolastico 2021/2022, soprattutto da quando il plesso è a pieno regime con l’ingresso di tutte le classi di ogni ordine e grado: sono comparsi i primi disagi logistici, soprattutto per ciò che riguarda il plesso principale (quello sopra ); da quest’anno infatti sono state trasferite tutte le classi primarie all’interno del plesso soprastante accorpando un notevole numero di studenti.

Nonostante gli immani sforzi della dirigenza scolastica e del relativo personale interno, che avrebbe trovata quale soluzione temporanea l'”ingresso per sezioni” vietando l’entrata ai genitori degli alunni all’interno dei cancelli (tranne quelli di prima elementare), al momento le soluzioni intraprese non risultano purtroppo dare i frutti sperati, visto il crearsi di un vero e proprio ” tappo ” di persone concentrate a ridosso dello stesso cancello dell’istituto scolastico che in blocco, dunque contemporaneamente, accompagnano e prendono i loro figli tutti che frequentano le varie classi della primaria.

Il risultato dunque: vari disagi, cominciando da quelli che riguardano la viabilità, ove tutte le svariate autovetture (di tutte le famiglie) si ritrovano concentrate negli stessi orari creando veri e propri blocchi veicolari che non permettono la normale fluidità del traffico;

l’ intensità ed il raggruppamento di gente che si crea a ridosso del cancello poi non permette neanche il semplice passaggio pedonale, e qualche genitore con le elevate temperature di questi ultimi giorni ha persino accusato malesseri quasi da insolazione.

Il rischio è elevato, ovvero possibili contagi o peggio focolai e relativa chiusura del plesso.

Soluzioni?

Quella forse più semplice, viste le non poche difficoltà, sembra soltanto una, ovvero scaglionare gli ingressi fra le 8.00 e le 8.40 delle classi primarie (al momento soltanto due ingressi scaglionati 8.30 ed 8.40).

Mi corre l’obbligo morale – conclude il Consigliere Laimo – di evidenziare gli immani sforzi di tutto il personale scolastico, che quotidianamente, cerca di garantire l’ordine e la sicurezza, al fine di mantenere quanto più possibile la “scuola in sicurezza”, ma gli iscritti (fortunatamente) sono parecchi e non è assolutamente facile gestire un così elevato flusso di studenti e famiglie giornalmente.

La presente è frutto di svariate segnalazioni pervenutemi da tante famiglie dei discenti iscritti”.

