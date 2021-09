Migranti: in 250 sbarcati al Molo Norimberga

Sono approdati intorno alle 22.30 al Molo Norimberga 250 migranti a bordo di una nave della Guardia Costiera. Tra loro una donna, che ha accusato un malore ed è stata prontamente soccorsa dagli operatori della Croce Rossa. Sono tutti uomini, meno di una decina i bambini e dalle prime informazioni arriverebbero dal nord Africa.

Ad attenderli in banchina gli uomini della Questura che coordina le operazioni di identificazione. I migranti vengono fatti scendere una decina alla volta, per poter eseguire i tamponi. Sarebbero due i positivi al Covid riscontrati tra i minori non accompagnati, tra i primi a sbarcare.

Diversi i volontari che stanno aiutando nella distribuzione del cibo.

IN AGGIORNAMENTO

