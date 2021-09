Canottaggio: Giovanni Ficarra campione del mondo di Beach Sprint

Ennesimo successo in barca per Giovanni Ficarra, che gareggiando per la Canottieri Peloro, nel singolo maschile, è stato acclamato nuovo campione del mondo di Beach Sprint, disciplina del canottaggio i cui mondiali si stanno disputando a Oeiras (Portogallo).

Il messinese ha battuto Kjetill Borch, due volte campione mondiale e argento in singolo ai Giochi di Tokyo 2020. Una vittoria di tattica e di testa sulla Norvegia, ottenuta per distacco: i tempi dicono infatti Italia (Giovanni Ficarra-CC Peloro) 2.28.887, 2. Norvegia 2.40.234. Ficarra ha avuto la meglio su tutti i migliori specialisti di categoria, battendo ai quarti di finale il rappresentante degli Stati Uniti, in semifinale quello della Grecia e in finale il suo omologo norvegese. A dimostrazione che l’atleta-allenatore cui madre natura non ha regalato un fisico possente, ha una mentalità vincente che lo ha reso un esempio per tutti gli allenatori di canottaggio perché dà un messaggio chiaro: è la mente il vero motore di tutto.

Solo qualche settimana fa Ficarra aveva ottenuto la medaglia d’oro al Campionato Italiano di Coastal Rowing che si è svolto a Barletta e a cui ha partecipato tutta l’Asd Canottieri Peloro, portando a casa in totale un oro, tre argenti e un bronzo, con oltre seicento atleti in acqua a contendersi il titolo nelle diverse classi previste.

Una medaglia di bronzo torna in riva allo Stretto grazie alla coppia junior Fugazzotto-Condurso nel Cjm2x

