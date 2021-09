Fondo Saccà, Assessore Mondello: “smaltito amianto, nel vivo la fase di demolizione”

L’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso il sito, sede delle operazioni di sbaraccamento a Fondo Saccà, rilevando quanto segue.

“Così come previsto dal cronoprogramma, – ha dichiarato in una nota – è stata completata la fase di smaltimento dell’amianto; si è dunque entrati nel vivo delle operazioni di demolizione delle cosiddette ‘baracche’. Appare quindi evidente come le procedure di Risanamento, al di là delle dichiarazioni, della teoria e della ricerca dei meriti, sono costituite da una mole di adempimenti, da un lavoro continuo, silenzioso e complesso. Come ho sempre affermato, avere contezza in maniera concreta di tutto il lavoro fatto, mi rende fortemente orgoglioso del ruolo che mi è stato assegnato, che è strettamente connesso allo sviluppo del territorio.

Il prossimo step riguarda l’avvio dei lavori del cantiere per la demolizione in zona Annunziata Alta e a seguire tutti gli altri già inseriti nella programmazione per le gare d’appalto. Il disegno virtuoso per lo sviluppo della città, conce pito dall’Amministrazione De Luca, a partire dall’insediamento va avanti; presto saranno cancellate brutture che hanno oppresso e degradato Messina per decenni, restituendo – conclude l’Assessore Mondello – una dimensione di normalità e decoro, a beneficio di tutta la comunità”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it