Precipitato con lo scooter a Taormina, morto 17enne

E’ morto il giovane rimasto vittima di un grave incidente lo scorso 6 giugno. Nelle scorse settimane le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, ma successivamente erano migliorate e nessuno immaginava questo tragico epilogo.

Abou, questo il nome del 17enne di Roccalumera, quel lmaledetto 6 giugno stava percorrendo la via Roma a Taormina a bordo del suo scooter, quando ha perso il controllo precipitando per oltre 150 metri in una scarpata. Da mesi era ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato in elicottero.

