Impresa di Vincenzo NIbali, primo a Mascali vince il Giro di Sicilia

Con uno scatto in salita nei chilometri finali dell’ultima delle 4 tappe del Giro di Sicilia partita da Sant’Agata di Militello e con arrivo a Mascali alle pendici dell’Etna, Nibali in solitaria è riuscito a superare lo spagnolo Valverde che lo precedeva di 13 secondi in classifica generale, nella successiva discesa prima del traguardo NIbali sostenuto dal pubblico a bordo strada è riuscito a incrementare il vantaggio, vincendo la tappa e posizionandosi in testa alla classifica generale.

Questa al Giro di Sicilia è la prima vittoria della stagione per il 36enne Messinese che adesso si appresta a vivere un finale di stagione da protagonista con il Giro di Lombardia del prossimo sabato 9 ottobre.

