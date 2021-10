Atm spa, da oggi i nuovi orari degli autobus

“Da oggi, lunedì 4, saranno in vigore i nuovi orari per gli autobus che consentiranno di garantire una maggiore ottimizzazione del servizio, limitando i tempi di attesa alle fermate rispetto agli orari schedulati. Si tratta di un importante risultato – ha dichiarato il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna – abbiamo lavorato per garantire un livello di affidabilità del servizio più elevato anche in ragione del prossimo completamento del sistema di infomobilità che consentirà di conoscere gli orari di arrivo alle fermate in tempo reale grazie alla nuova app ATM MovUp ed alle paline informative interattive presenti nelle principali fermate cittadine in corso di installazione”.

“Le nuove tabelle orarie, così come l’ampliamento dell’offerta tariffaria recentemente varato – continua Campagna – sono parte di un percorso orientato ad avvicinare sempre più l’offerta dell’ATM S.p.A. alle esigenze dei city user rendendo la città di Messina maggiormente vivibile ed in linea con i migliori standard del Trasporto Pubblico Locale”.

“L’ulteriore step innovativo arriverà a breve – ha concluso il Presidente Campagna – allorquando tutte le AVM, ovvero i dispositivi che consentono di avere la telemetria del mezzo ed in particolare posizione e velocità, saranno attive su tutti gli autobus ed ormai é questione di qualche settimana; stiamo infatti completando l’installazione degli apparati di bordo. La nostra Centrale di Monitoraggio avrà le necessarie informazioni per ottimizzare il servizio in funzione della reale domanda ed offerta e soprattutto darà ai nostri Clienti certezza ed affidabilità sugli arrivi in fermata, consentendo loro di programmare per tempo le varie attività giornaliere”.

Le nuove tabelle orarie sono consultabili sul sito www.atmmessinaspa.it e sulla nuova applicazione ATM MovUp. Iscrivendosi al canale Telegram atmmessina, un servizio apprezzato ed in costante crescita, é possibile avere in tempo reale gli aggiornamenti su eventuali variazioni del servizio.

