Vaccini al Maurolico, all’iniziativa presente anche il sottosegretario Barbara Floridia

di Michele Bruno – Continua l’iniziativa ‘Schoolvax’ indetta dall’Ufficio del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid a Messina, Alberto Firenze, per invogliare i più giovani, gli studenti delle scuole, e anche i loro familiari, a vaccinarsi contro il Covid.

Dopo una prima tappa a Sant’Agata Militello, l’iniziativa è proseguita al Maurolico, dove oggi era presente anche Barbara Floridia, sottosegretario al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, nonché insegnante ella stessa e senatrice del M5S, originaria della Provincia tirrenica messinese. L’iniziativa proseguirà, secondo quanto annunciato dal Commissario Firenze, ancora tra diverse scuole della Città e della Provincia.

L’esponente del Governo Draghi si è anche fermata per rispondere ad alcune domande dei giornalisti (qui il video). Ha lodato l’impegno dell’Ufficio commissariale e del Liceo Maurolico e ha affermato che adesso “la parola d’ordine è fare scuola in presenza”.

La didattica a distanza “può essere un’opportunità in più – spiega Floridia – vale per i ragazzi contagiati o ospedalizzati, ma anche nei casi come Lipari, in cui ci sono difficoltà con i trasporti. Tutto questo però nel contesto generale di una scuola in presenza che deve rappresentare la normalità, perché la docenza è relazione”.

