Non solo buddaci, torna oggi l’iniziativa sui prodotti ittici e l’acquacoltura

La seconda edizione di “Non solo Buddaci” torna dopo l’anno di stop dovuto alla pandemia.

L’evento (che vede come soggetto promotore il Messina Tourism Boreau con la collaborazione dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, del Comune di Messina, della Città Metropolitana e dell’Università di Messina) si terrà oggi pomeriggio e domani mattina. La manifestazione mira alla valorizzazione dei prodotti ittici e di acquacoltura dello Stretto di Messina e dei laghi di Ganzirri.

Le iniziative in programma per oggi pomeriggio sono due: il photowalk a Ganzirri ed il tour in barca sulle acque del Lago Grande.

Il photowalk partirà dalla pinetina che sorge vicino al Lago Grande (di fronte alla Caserma dei carabinieri). In compagnia della fotografa professionista Valentina Pillitteri, i partecipanti potranno godere delle bellezze del luogo e scattare foto. L’iniziativa sarà suddivisa in due turni, il primo alle ore 15 ed il secondo alle ore 16. Per il tour in barca sulle acque del Lago Grande sono previsti tre turni: alle ore 16 , alle ore 16.45 e alle ore 17.30 , con punto di raduno presso la casetta in legno sede della Cooperativa Lago Grande Ganzirri.

Per info e prenotazioni: [email protected]

Qui le interviste a Gaetano Majolino, pres. di Messina Tourism Boreau e organizzatore dell’evento e Salvatore Ruello, pres. della Cooperativa Lago Grande Ganzirri.

