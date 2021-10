Comune di Lipari rinnova l’invito a vaccinarsi per evitare la zona rossa

di Luana Spanò – “Anche alla luce dell’ultima comunicazione del commissario dell’Asp di Messina, Dott. Bernardo Alagna, si rinnova l’invito alla popolazione di questo Comune ad aderire alla campagna vaccinale anti-Covid 19″. Questo è quanto si legge oggi nel comunicato diffuso a mezzo stampa dal Comune di Lipari per evitare una possibile istituzione della zona rossa per quei Comuni in cui entro il 15 ottobre non verrà raggiunto l’obiettivo minimo fissato dal commissario nazionale per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo del 75% di immunizzazioni, con tutte le conseguenze limitative per le attività quotidiane,

sociali, lavorative, commerciali sul territorio. “Ma soprattutto per tutelare la nostra comunità, per salvaguardare la salute di tutti – continua il comunicato -, considerata anche la composizione dell’assistenza sanitaria nelle nostre isole, per ridurre il rischio di ospedalizzazione e gravi conseguenze per eventuali contagiati, cui solo il vaccino può significativamente contribuire.

Invitiamo tutti coloro che non si siano ancora vaccinati, che nutrano dubbi o indecisioni, a

confrontarsi con i propri medici di famiglia per una maggiore chiarezza e consapevolezza delle

proprie scelte che inevitabilmente hanno ricadute e responsabilità per l’intera comunità”.

Al fine di favorire maggiore partecipazione è stata prevista una apertura straordinaria dell’Hub vaccinale del Palazzo dei Congressi di Lipari, anche nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Inoltre è sempre possibile ricevere la vaccinazione, sempre all’Hub di Lipari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e, nelle isole minori, presso gli studi dei medici di medicina generale.

