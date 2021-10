E’ in gravi condizioni un operaio di 54 anni, dipendente di una ditta di impianti elettrici di contrada Bagli a Milazzo, caduto dal tetto dove era intento a riparare i danni causati dal maltempo.

Un volo di sei metri dal capannone dell’edificio in cui lavora, che ha provocato diversi traumi. L’uomo è stato portato prima all’ospedale di Milazzo e poi in elisoccorso al Policlinico di Messina in codice rosso. Sul posto i carabinieri che indagano sulla dinamica.

