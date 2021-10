iovoglionascerealipari: Bonus per partorienti arriva a 5000 euro

di Luana Spanò – Il deputato regionale Carmelo Pullara conferma che per l’esercizio 2021 è stata autorizzata la spesa di 5 mila euro per le partiorenti aventi diritto, e in sede di audizione è stato comunicato che, avendo effettuato l’iscrizione delle somme in bilancio, il decreto attuativo sarà pubblicato sulla (Gurs) gazzetta ufficiale regionale siciliana nella prima data utile. Pertanto a breve le somme saranno disponibili per il sostegno alle donne partorienti delle isole minori.

Intanto continuano le manifestazioni delle giovani mamme eoliane costrette ad allontanarsi dalla propria famiglia anche per settimane per raggiungere i nosocomi ospedalieri più vicini dove poter partorire.

