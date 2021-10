La Cgil si mobilita contro i fascismi, manifestazioni di solidarietà al sindacato

di Michele Bruno – La Cgil a Messina si mobilita, presso la sede di Via Peculio Frumentario, per essere solidale con la sede romana del sindacato che ha recentemente subito un attacco dall’organizzazione politica di ispirazione neofascista Forza Nuova.

Così alle nostre domande ha risposto Francesco Fucile, segretario di Fp Cgil Messina, sul senso di essere presenti oggi e di essere oggi la Cgil, di fronte a questi attacchi:

“La Funzione Pubblica della CGIL ha partecipato al presidio che a partire dalle ore 10 si è svolto nella sede della Camera del Lavoro di Messina come è avvenuto fuori le sedi Cgil in tutta Italia.

La nostra risposta non può che essere democratica.

Ci aspettiamo lo scioglimento di Forza Nuova e di tutte le organizzazioni neofasciste.

Ricostruiremo la sede nazionale, proteggeremo tutte le camere del lavoro, daremo coraggio a tutte le delegate e delegati.

Siamo la cgil, siamo la resistenza, siamo l’antifascimo, siamo soprattutto Diritti, Democrazia, Solidarietà”.

Presenti anche il segretario della Flc Cgil Pietro Patti, il segretario generale Giovanni Mastroeni, e Marcella Magistro.

E’ bastato l’attacco alla Cgil romana per scatenare la solidarietà nella nostra Città. Si sono uniti stamane infatti cittadini, i rappresentanti della Uil locale, il segretario generale messinese Ivan Tripodi e il segretario della Uil Fpl Pippo Calapai, e c’è stata anche la presenza di Alessandro Russo, consigliere comunale PD e Maria Flavia Timbro deputata della Camera (in quota Liberi e Uguali).

“Stamane una delegazione della Uil Messina ha partecipato al presidio svoltosi presso la sede della Cgil per manifestare solidarietà e per respingere il vergognoso attacco squadrista e fascista avvenuto ieri a Roma. L’assalto alla sede della Cgil rappresenta un attacco a tutto il movimento sindacale ed è uno sfregio alla democrazia del nostro Paese. La violenza squadrista non ci intimidirà e non farà arretrare di un millimetro tutto il Sindacato dall’azione quotidiana in difesa dei diritti. Infatti, Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una grande manifestazione nazionale contro il fascismo e per il lavoro e la democrazia che si terrà sabato 16 ottobre a Roma” ha affermato Ivan Tripodi.

Gli eventi di Roma riportano sicuramente alla mente un passato che sembrava consegnato alla storia, quello degli albori del primo fascismo, quando appunto gli squadristi se la prendevano proprio con i sindacati di sinistra ed i lavoratori.

La storia poi ce la ricordiamo o dovremmo ricordarla, culminata con la marcia su Roma e una devastante guerra mondiale.

