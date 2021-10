Il Ct Vela Messina batte 5 a 1 lo Junior Perugia nella gara d’esordio del campionato a squadre maschile di tennis di serie A1

Il Ct Vela comincia con il piede giusto il campionato maschile di tennis a squadre di serie A1. La formazione del capitano Francesco Caputo si è imposta sullo Junior Perugia (giunto in riva allo Stretto senza i due stranieri Londero e Mansouri), nella gara inaugurale del torneo, per 5-1.

L’incontro, causa le avverse condizioni meteo, si è giocato sul campo al coperto e si è protratto sino a notte inoltrata.

Ad aprire le danze è stato Giorgio Tabacco che si è trovato di fronte Tomas Gerini. Gara a tratti spettacolare, con tante conclusioni a rete. Il tennista di casa, dopo aver vinto il primo set per 6-4 ha accusato un leggero passaggio a vuoto nella seconda partita, per poi chiudere 6-2 al terzo.

Più combattuto ed equilibrato il match che ha visto di fronte Fausto Tabacco e Andrea Militi Ribaldi. Il giocatore perugino si aggiudicava la prima partita per 6-4, ottenendo il break decisivo al nono game. Nella seconda partita l’atleta peloritano scappava sul 5 a 2, ma subiva la rimonta di Militi Ribaldi che rientrava pienamente in gara. Tabacco, però, manteneva i nervi saldi e otteneva il break al decimo game allungando la gara al terzo. Nella partita decisiva Tabacco comandava le operazioni e guidava l’incontro andando a servire per il match sul 5 a 3. Militi riusciva a strappare il servizio a Tabacco ma, nel game successivo, al quarto match point il tennista di casa portava i suoi sul 2 a 0.

La sfida fra i due numeri uno di giornata si chiudeva con il successo dello spagnolo Zapata Miralles in due set (6-1, 7-6) su Francesco Passaro. Nulla da fare, invece, per Gianluca Naso sconfitto in tre set da Gilberto Casucci.

Erano, quindi, i doppi a scrivere la parola fine ad un match interminabile . La coppia Ocleppo-Zapata Miralles, dopo un primo set equilibrato (7-5) inseriva il pilota automatico nel secondo concluso 6-1 contro Gerini-Militi Ribaldi, poco più tardi i fratelli Tabacco battevano, in due set, Casucci e Passaro.

Domenica prossima appuntamento sui campi del Tc Parioli, ieri vittorioso per 5 a 1 contro il Tc Italia Forte dei Marmi.

Ct Vela b. Junior Perugia 5-1

G. Tabacco b. Gerini 6-4, 3-6, 6-2

F. Tabacco b. Militi Ribaldi 4-6, 6-4, 6-4

Zapata Miralles b. Passaro 6-1, 7-6 (3)

Casucci b. Naso 6-4 4-6 6-3

Zapata Miralles-Ocleppo b Gerini-Militi Ribaldi 7-5 6-1

G. Tabacco-F. Tabacco b. Casucci-Passaro 6-4 6-4



I risultati della prima giornata del girone 4. Ct Vela-Junior Perugia 5-1; Tc Italia-Tc Parioli 1-5.

Classifica: Ct Vela Messine a Tc Parioli 3; Tc Italia Forte dei Marmi e Junior Perugia 0.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it