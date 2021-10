Sciopero generale trasporti, i lavoratori chiedono ampie rivendicazioni

di Michele Bruno – Si è tenuto oggi lo sciopero generale del trasporto pubblico locale, con presidi in diverse città ed anche a Messina, alla prefettura e alla sede di Atm Spa. Lo sciopero a Messina è stato organizzato da SGB, CUB e Orsa.

Le motivazioni dello Sciopero? Chiedere:

Riduzione ore di lavoro a parità di stipendio

Diritti sul lavoro e contratti a tempo indeterminato

Revisione delle pensioni

Rilancio dello Stato sociale con interventi per Scuola e Sanità

Ma anche i dubbi dei sindacati per l’applicazione locale della normativa sul Green pass sui luoghi di lavoro.

Qualche disagio si è verificato per gli utenti delle linee Atm. Alcuni messinesi hanno avuto qualche problema, attendendo bus che non si sono presentati all’orario alla fermata, per via dello sciopero. Sono stati garantiti però i servizi per le fasce orarie 6-9 e 18-21.

Molte le linee che potranno ancora portare disagi, si attenzionano: Shuttle, San Michele, il 14 verso Camaro, il 21 che passa per la Circonvallazione, il 35 verso Acqualadrone, il 23 verso l’Annunziata.

