Corsi d’Oro 2, Genovese condannato a 6 anni e 8 mesi: tornerà in carcere

Capitolo finale del processo sul denaro pubblico destinato ai corsi di formazione ma, secondo i giudici, finito nelle tasche di Francantonio Genovese. Per l’ex deputato e già sindaco di Messina la Cassazione ha confermato la pena di 6 anni e otto mesi.

La Suprema Corte si è infatti espressa sul processo Corsi d’oro 2, accogliendo il ricorso della Procura generale dopo che in Appello era caduta l’accusa di riciclaggio sulla quale sarà il tribunale di Reggio Calabria a doversi esprimere. La Cassazione ha deciso per alcune riduzioni di pena a carico degli altri imputati: per il cognato di Genovese, l’allora deputato regionale Franco Rinaldi annullato il ricorso senza rinvio la pena per associazione a delinquere, rimane la condanna di primo grado a 2 anni e 6 mesi; annullata del tutto, e senza rinvio, la condanna a carico dell’ex consigliere comunale Elio Sauta.

Nino Favazzo, avvocato dell’ex sindaco di Messina, ad AdnKronos ha detto come trattasi di “quelle notizie che, chi crede nel proprio lavoro e nella giustizia che presto o tardi trionfa sempre, non vorrebbe mai sentire. E’ una decisione che porterà il mio assistito a tornare a trascorrere almeno diversi mesi in carcere, prima di poter chiedere di accedere ad una misura alternativa”.

