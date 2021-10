Domani Student Conference Unime: “La questione Mediterraneo, tradizione, cambiamenti, prospettive”

Il Dottorato in Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina è lieto di invitare i dottorandi e i dottori di ricerca in Scienze politiche, giuridiche e umanistiche del territorio nazionale e internazionale alla Student Conference La questione “Mediterraneo”: tradizione, cambiamenti, prospettive. L’evento, previsto per il 13-14-15 Ottobre 2021, privilegerà l’incontro di differenti metodologie scientifiche, proponendosi di valorizzare la ricerca dialogata e condivisa sul Mediterraneo, mare nostrum antico e sempre nuovo. Le giornate di studio intendono dunque dar vita a un dibattito di ampio respiro tra le nuove generazioni di ricercatori, arricchito dalla presenza di autorevoli studiosi che cureranno alcuni momenti di formazione.

Ecco il programma:

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Aula Magna, Università degli Studi di Messina

Ore 14,30

SALUTI ISTITUZIONALI

Aula Magna, Università degli Studi di Messina

Ore 15,00

Prof. SALVATORE CUZZOCREA

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina

Prof. MARIO PIO CALOGERO

Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche

Prof. GIUSEPPE BOTTARO

Coordinatore del Dottorato in Scienze politiche

INIZIO DEI LAVORI

Aula Magna, Università degli Studi di Messina

Ore 15,30-16,15

FRANCESCO BENIGNO

Professore ordinario di Storia moderna

presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

LECTIO MAGISTRALIS

MEDITERRANEO: STORIA DI UN’IDEA

13 OTTOBRE 2021

SESSIONE UNICA

IL MEDITERRANEO MODERNO E CONTEMPORANEO: POLITICHE E SOCIETÀ

Aula Magna, Università degli Studi di Messina

Ore 16,30-19,00

Modera: Prof.ssa DANIELA NOVARESE

ALESSANDRO ABBATE, Population pyramid e aggregati domestici nella Sicilia d’Età moderna: case

studies a confronto

ANTONINO TERAMO, «O più pace, o più guerra». I difficili rapporti tra le Reggenze barbaresche e

gli Stati europei (1605-1830)

GIUSEPPE CAMPAGNA, Il trionfo dell’Effimero: apoteosi municipale e lotta politica nella Sicilia

moderna

HUGUES CIFONELLI, Beni “iacenti”. La tutela dell’eredità degli stranieri nel Granducato di Toscana

(1737-1789)

DONATELLA SCHÜRZEL, Direttrici mediterranee, rive da cui partire e a cui tornare tra

diciannovesimo e ventesimo secolo: il porto di Pola

JUAN DE LARA VAZQUEZ, Le relazioni internazionali tra la Spagna e l’Italia fascista per il dominio

del Mediterraneo occidentale: vent’anni di incontri e scontri

MARCO CARONE, La sconfitta dell’Italia come tappa cruciale per l’egemonia anglo-americana sul

Mediterraneo. Dal patto d’acciaio all’operazione Husky (1939 – 1943)

CLAUDIO STAITI, Memorie di pandemia nel Mediterraneo: il caso della “Spagnola” in Sicilia (1918-

1919)

13 OTTOBRE 2021

SESSIONE A.

PROCESSI COSTITUZIONALI, LIBERTÀ E SICUREZZA NEL MEDITERRANEO

Aula Magna, Rettorato

Ore 08,45-11,15

Modera: Prof. GIOVANNI MOSCHELLA

ALBERTO NICOTINA, Double beloging. The constituent power in Cyprus and Malta between

Commonwealth and European Union

DARIO FIOCCO, Tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore sulle politiche

d’immigrazione: il processo normativo italiano

FILOMENA PISCONTI, Il fenomeno migratorio nel Mediterraneo tra diritto alla sicurezza e

sicurezza dei diritti

ELENA GIRASELLA, Sovranità sul mare (nostrum) tra diritto di essere salvati, obblighi di

salvataggio e divieto di refoulement

RICCARDO ARIETTI, Il progetto di Costituzione libica come crocevia obbligato nel cammino verso

la stabilità del paese: limiti derivanti dal conflitto civile e profili d’interesse

GIANMARCO BERENATO, Il divieto di respingimenti collettivi in mare e gli accordi con la Libia

VERONICA ROMANO, Dagli indesiderabili ai loro soccorritori: vecchi e nuovi nemici della

sicurezza nella politica dei porti chiusi

ROCCO SCICCHITANO, Libertà di circolazione tra i Paesi dell’area del Mediterraneo, tra

normative nazionali ed europea

EMILY GIOVAZZINO, Come la pandemia da COVID-19 sia stata sfruttata dai governi dell’area

MENA per attaccare i diritti umani, compromettendo la libertà e la sicurezza dei cittadini

14 OTTOBRE 2021

COFFEE BREAK

Ore 11,15-11,30

SESSIONE B.

AMBIENTE MEDITERRANEO: IMPATTI E DINAMICHE SOCIALI, GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Accademia Peloritana dei Pericolanti

Ore 08,45-11,15

Modera: Prof.ssa ELENA DI BLASI

RAFFAELE ALBANESE, Sfida ecologica, climate change, governance. Il ruolo dell’Unione per il

Mediterraneo nel contrasto alla crisi ambientale

CARMELO LOMBARDO, Tecnologie per la cultura del Mediterraneo

CAMILLA FAGGIONI, Mediterraneo e lavoro: come le nuove tecnologie hanno cambiato il

mestiere del marinaio nel Mare nostrum

EDUARDO OROZCO MARTINEZ, La regolazione dello “Stagno” digitale Mediterraneo

NAOUFAL DIDI, Mediterranean environment social, legal, and economic impacts and dynamics

FRANCESCA POLLICINO, Internationalization of higher education: the European model and the

impact on higher education systems in the Maghreb countries

COFFEE BREAK

11,15-11,30

14 OTTOBRE 2021

SESSIONE C.

GEO-FILOSOFIA DEL MEDITERRANEO

Aula Magna, Rettorato

Ore 11,30-13,15

Modera: Prof. FRANCO MARIA DI SCIULLO

FEDERICA PIANGERELLI, Mediterraneo plurale, una questione antica: le Supplici di Eschilo

RENATA GRAVINA, Geo-filosofia del Mediterraneo e l’idea di Impero Latino di Aleksandr Kojève

MARIA TERESA PACILÈ, Inventare una nuova immagine per il Mediterraneo: la sfida etico-politica

della traduzione

EMANUELA GIORGIANNI, Il Mediterraneo e la complessità: Edgar Morin

FILIPPO GIORGIANNI, Shurhuq, ovvero il vento di mezzogiorno: per una geo-filosofia meridiana

PIERLUCA TURNONE, La “questione Mediterraneo” in prospettiva educativa: persona, scepsi,

paideia per una pedagogia meridionale

PAUSA PRANZO

13,30 – 15,30

14 OTTOBRE 2021

SESSIONE D.

VECCHI E NUOVI ATTORI GLOBALI NELL’AREA MEDITERRANEA

Accademia Peloritana dei Pericolanti

Ore 11,30-13,15

Modera: Prof.ssa ANGELA VILLANI

GIAN PIO GARRAMONE, L’asse Turco-Balcanico

EMANUELE DI MURO, Il Mediterraneo negli aspetti geopolitici e militari della questione coloniale

italiana

MAURO PRIMAVERA, Tra l’Oceano e il Golfo: ascesa e declino del Mediterraneo nel pensiero e nella

geopolitica baathista

ANDREA CANNIZZO, Lo scontro delle civiltà di Samuel P. Huntington a dieci anni dalla Primavera

araba

ANDREA VOLPE, Le tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale e il ruolo decisivo degli

Stati Uniti

PAUSA PRANZO

13,30 – 15,30

14 OTTOBRE 2021

SESSIONE E.

VOCAZIONE E PROGETTI SUL MEDITERRANEO: ALCUNI PROFILI STORICI

Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche

Aula L. Campagna

Ore 15,30-17,30

Modera: Prof. LUIGI CHIARA

SERENA MINNITI, La dottrina nazional-imperialista di Enrico Corradini, dal Marzocco alla guerra

di Libia: un progetto di espansionismo mediterraneo tra spiritualità e realismo

EUGENIO ENEA, Il grande lago di Tiberiade: la prospettiva mediterranea di Giorgio La Pira

FEDERICA ROMANO, Decadenza e rinascita del Mediterraneo: la soluzione del mercato comune

europeo negli studi di Giuseppe Frisella Vella

GIULIA IAPICHINO, Politiche sociali e promozione dei diritti: la vocazione mediterranea di Tullia

Romagnoli Carrettoni

GIULIA IACOVELLI, Il Pensiero meridiano di Franco Cassano

JACOPO SCIGLIO, Il Fondo europeo di sviluppo regionale nei paesi del Mediterraneo. Il caso

dell’Italia (1975-1985)

SESSIONE POMERIDIANA

14 OTTOBRE 2021

SESSIONE F.

ARTE, RELIGIONE, MITO E SIMBOLO NELLO SCENARIO POLITICO MEDITERRANEO

Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche

Aula O. Buccisano

Ore 15,30-17,30

Modera: Prof.ssa LIDIA LO SCHIAVO

PAOLO PIZZIMENTO, Il Mediterraneo e la Sicilia, il mito e la poesia: lo scenario politico

mediterraneo nella visione dantesca

MARIA GRAZIA CHIAPPORI, Fiume: una realtà urbana e culturale mediterranea tra Ottocento e

Novecento

AURELIO D’AMORE, Topografie liminali – Itinerari mediterranei tra separazione e integrazione nel

cinema di Pietro Marcello

GABRIELLA PALERMO, Il potere delle narrazioni: la ragione umanitaria nelle rappresentazioni del

Mediterraneo Nero

FRANCESCO MONTI, Nuovi attori religiosi sulla rotta del Mediterraneo. Le chiese pentecostali

nigeriane e la loro diffusione in Europa

SESSIONE A.

MEDITERRANEO TRA CRISI E COOPERAZIONE

Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche

Aula L.Campagna

Ore 08,45-11,15

Modera: Prof. GIORGIO SCICHILONE

CHRISTIAN CARNEVALE, La guerra d’Etiopia come crisi del Mediterraneo. L’attacco all’egemonia

britannica nel Mare Nostrum

ANTONELLO FOLLIERO, Francia e Italia, Paneuropa ed Antieuropa. Le differenti visioni d’Europa di

due potenze mediterranee nel periodo interbellico, tra democrazia e fascismo

MARIANNA LUNARDINI, Un’inedita pagina di neoatlantismo: la cooperazione italiana e il

salvataggio dei Templi di Abu Simbel

DOMENICO MAZZA, Il Mediterraneo tra crisi e cooperazione. Andreotti ministro degli esteri (1983-

1989)

NANCY DE LEO, La politica araba della CEE e l’accordo di cooperazione con la Tunisia (1972-1976)

FRANCESCO D’AMARIO, La politica europea di vicinato nel Mediterraneo, tra neocolonialismo e

promozione dei diritti umani

GIUSEPPE ASARO, Sviluppi recenti sul rinnovato partenariato meridionale dell’UE: verso un

rilancio della politica mediterranea di vicinato?

ALESSANDRO SEBBIO, Turchia, una penisola “senza mare”? I recenti tentativi per l’istituzione di

una ZEE turca nel Mar Mediterraneo

COFFEE BREAK

Ore 11,15-11,45

15 OTTOBRE 2021

SESSIONE B.

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, ASSIMILAZIONE E MULTICULTURALISMO

Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche

Aula O. Buccisano

Ore 08,45-11,15

Modera: Prof. SALVATORE BOTTARI

BENEDETTO LIGORIO, La laicità della Ragion di Stato. Integrazione delle minoranze etniche

nell’Adriatico tardo rinascimentale

BARBARA VINCIGUERRA, Venti d’Oriente nel Mediterraneo: il porto di Trieste e il gusto per

l’esotico tra Otto e Novecento

FLAVIANA ASTONE, The Mediterranean as a contact area. Cultures, languages and circular

identities in Sicily

STEFANO CRISAFULLI, Immigrazione a Milazzo tra integrazione ed emarginazione

ADRIANA CANCELLIERI, Mediterraneo storia e tradizione di (dis)integrato multiculturalismo

MATILDE ZUBANI, Identity Discourses in EU-Turkey Relations

CLAUDIA CALIPARI, Verso il riconoscimento di una identità mediterranea plurale ed i suoi limiti

LUDOVICA CARINI, ELEONORA NOIA, Afro-Italian fashion: bridging the Mediterranean through

cultural hybridization

COFFEE BREAK

11,15-11,45

15 OTTOBRE 2021

SESSIONE UNICA.

Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche

Aula O. Buccisano

Ore 11,45-13,00

SINOSSI

MARKUS KRIENKE

Professore di Filosofia moderna e di etica sociale

Università di Lugano

CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI

GIUSEPPE BOTTARO

Coordinatore del Dottorato di Scienze Politiche

SALUTI FINALI DEL COMITATO ORGANIZZATORE

