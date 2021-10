Relazione terzo anno Sindaco, manca anche oggi il numero legale

di Michele Bruno – alle 18 circa il Consiglio Comunale si è riunito nuovamente, alla presenza della Giunta e del Segretario Generale Rossana Carrubba, per la lettura da parte del Sindaco della Relazione relativa al terzo anno di mandato.

Tuttavia il Consiglio non si è presentato, nella sua maggioranza, alla seduta. Presenti, come ieri dopo l’abbandono dell’aula (qui il resoconto di ieri), solo 6 consiglieri. Con la differenza che stavolta gli altri non si sono proprio presentati.

A quanto pare continua la protesta da parte della maggioranza consiliare contro il Primo Cittadino, Cateno De Luca.

La Vicepresidente Serena Giannetto, facente funzione dell’assente Presidente Claudio Cardile, ha chiuso la seduta e l’ha rinviata.

Presenti solo Cipolla, De Leo, Giannetto, La Paglia, Mangano, Pergolizzi, assenti giustificati Zante, Bramanti e Gioveni.

Nel frattempo il Sindaco ha impiegato il tempo d’attesa, e qualche minuto ancora dopo la sospensione della seduta, per realizzare la sua consueta diretta (si può rivedere qui).

Vi aggiorneremo qualora dovessero svolgersi i lavori d’aula, qualora dovesse formarsi il numero legale. Ipotesi al momento improbabile.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it