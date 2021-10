Fabrizio Ferrandelli eletto Presidente dell’Assemblea di +Europa

Fabrizio Ferrandelli è il nuovo presidente eletto dell’assemblea di +Europa.

“Per me rappresentare l’Assemblea degli iscritti di +Europa è motivo di assoluto orgoglio: siamo il baluardo dei diritti civili e sociali nel nostro Paese, gli unici che, senza deroghe né cedimenti, hanno un linguaggio di verità e di libertà su temi verso i quali altri schieramenti tentennano o si nascondono. Grazie a +Europa si combattono le battaglie per l’eutanasia legale e la cannabis legale. Siamo gli unici europeisti non a corrente alternata. Gli unici ad avere il coraggio della coerenza. Sempre e comunque. Ringrazio gli iscritti, i simpatizzanti, ma anche la dirigenza, a partire da Emma Bonino e Benedetto della Vedova, guide e fari per tutti noi. Ora, insieme, chiusa positivamente la lunga fase congressuale, lavoreremo ad allargare il campo dei diritti, contrapponendolo al campo dei populisti e dei sovranisti. L’Italia ha bisogno di un fronte ampio, liberal-democratico ed europeista. È questo il momento di unire le forze”.

Lo ha dichiarato a margine della sua elezione Ferrandelli che, raggiunta la Presidenza, lascia il suo posto in assemblea ad un altro giovane palermitano under 40, Riccardo Galioto, Laureato in Scienze Politiche e relazioni internazionali.

Nota Biografica

Fabrizio Ferrandelli, quarantenne palermitano, ha iniziato il suo percorso a politico al liceo, ha continuato all’università.

Sempre in campo, fonda da giovanissimo il Centro delle Culture Ubuntu che ancora oggi fa da piccola ambasciata dei diritti umani a Palermo offrendo assistenza e ascolto a chi ne ha bisogno. È stato deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vicepresidente della Commissione Antimafia. Oggi è consigliere comunale della sua città e leader, fondatore del movimento “Coraggiosi” e componente del consiglio direttivo nazionale dell’ANCI.

“Più Europa si prepara ad una stagione politica in cui i nostri temi, i nostri valori, le nostre battaglie avranno bisogno di unità e rinnovate energie”. Dichiara Palmira Mancuso della direzione nazionale del partito.

“Questa prima Assemblea nazionale dopo una partecipata fase congressuale mi ridà l’entusiasmo necessario per fare del mio meglio.”

Nella foto Palmira Mancuso con a fianco all’onorevole Riccardo Magi e presidente di più Europa e Fabrizio Ferrandelli neo presidente dell’assemblea nazionale.

