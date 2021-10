Costituito il gruppo Giovani Diventerà Bellissima Milazzo

Anche a Milazzo come in molte altre città della Sicilia si è costituito il gruppo “Giovani di Diventerà Bellissima”. Il movimento del presidente Musumeci ha quindi da oggi, un numeroso ed importante nuovo punto di riferimento nella città tirrenica.

Dopo la costituzione del gruppo, il circolo si è riunito insieme al dirigente Peppe Abbriano, responsabile per l’organizzazione degli eventi enogastronomici e delle politiche giovanili del movimento, designando come presidente Luca Caravello, vice presidente Piero Sgrò e segretario Manuel Lucamante. Ai lavoro dove hanno presenziato l’onorevole Pino Galluzzo deputato regionale all’Ars, il coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, Giosuè Giardina ed il coordinatore cittadino, Mario Sindoni, si è stabilito di iniziare con uno stretto rapporto propositivo insieme a tutto il gruppo consiliare del Comune milazzese, tramite il consigliere Rosario Piraino.

Soddisfatto Pino Galluzzo che ha accolto con grande entusiasmo la costituzione del circolo e nell’occasione ha dichiarato:

“I giovani sono la risorsa del futuro della politica e bisogna puntare a formare una classe dirigente capace di essere presente nelle amministrazioni per avere il buon governo a tutti i livelli. I giovani di oggi

– ha continuato Galluzzo nel suo intervento ai lavoro – saranno i politici del futuro e l’impegno del movimento è concentrarsi sul ricambio generazionale.

Il rinnovo della classe dirigente può avvenire solo investendo sulle nuove generazioni, avvicinando i giovani alla politica e formando la nuova struttura di amministratori del prossimo futuro, basandola su livelli sempre più alti di competenze”.

Peppe Abbriano, dirigente del Movimento Diventerà Bellissima; Manuel Lucamante,

coordinatore del movimento giovanile Diventerà Bellissima.





da sinistra: Peppe Abbriano, Luca Caravello, Pino Galluzzo, Manuel Lucamante.

