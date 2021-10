Incidente a Taormina, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti

Al momento sarebbe da escludere il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente che è stato la causa della morte, a Taormina, dei giovani Antonio Russo e Roberto Spadaro.

I Carabinieri della Compagnia di Taormina e la Procura competente hanno aperto un’inchiesta, sui fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 Ottobre, che al momento è arrivata a questo risultato.

Secondo gli inquirenti, Antonio Russo avrebbe perso il controllo del mezzo e l’auto si sarebbe schiantata contro un palo. Gli altri due giovani a bordo della vettura sono feriti, ma per fortuna non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto all’uscita della Galleria Metatauro, dove sembra che l’auto si sia ribaltata all’interno del Parcheggio Lumbi. Forse guidavano a velocità sostenuta, questo emergerebbe ancora dalle ricostruzioni.

Spadaro aveva subito perso la vita una volta giunto all’Ospedale locale San Vincenzo, Russo più tardi, all’Ospedale di San Marco di Catania.

I due ragazzi e i loro amici cercavano soltanto di passare qualche minuto in spensieratezza, invece purtroppo quella sera è stata fatale per loro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it