Pubblica illuminazione, la Prima Commissione conferma: “sta per partire il relamping di 10mila punti luce”

La I Commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta dal Consigliere Libero Gioveni, stamani ha voluto fare un focus sulla gestione degli impianti della pubblica illuminazione cittadina. Alla seduta hanno preso parte l’Assessore alle Politiche Energetiche Francesco Caminiti e il Responsabile del servizio ing. Salvatore Saglimbeni, invitati dal Presidente Gioveni.

“Dall’ampio dibattito – ha spiegato Gioveni – è emerso che sta per partire il 3° lotto per il relamping di altri 10.000 punti luce in aggiunta agli interventi già effettuati. Inoltre – ha proseguito il Presidente – lo scorso 29 settembre sono stati finalmente consegnati i lavori di manutenzione straordinaria dall’importo di 1 milione e mezzo di euro che prevedono l’infrastrutturazione degli impianti con sostituzione dei pali vetusti. L’Amministrazione ed il Dipartimento si sono anche impegnati, dopo aver attivato l’illuminazione in alcune zone come Santa Lucia Sopra Contesse e contrada Pantano, ad illuminare altre zone o porzioni di strada che risultano ancora al buio. Infine – ha concluso Gioveni – la Commissione, nel sollecitare gli interventi di riqualificazione energetica nella zona di Spartá, per i quali aveva anche deliberato il Consiglio Comunale, ha preso atto che si attende ancora dalla Regione il necessario decreto di finanziamento dell’importo di 960.000 euro”.

