Shock diabetico durante la partita, muore in campo giocatore della Fortitudo Messina

“Un uomo eccezionale una persona unica la sua umiltà il suo biglietto da visita Haitem perché, perché ….!!!!

Riposa in pace diventerai sempre di più il simbolo di questa società starai sempre con noi e non ti lasceremo mai. Per sempre lupo e parte del branco.” Sono increduli, sconvolti i compagni di squadra e l’intera società sportiva di basket Fortitudo Messina. Poche parole sulla fan page al termine di una domenica straziante, di una partita tragica. Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni, è morto nell’ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro contro la Dierre Reggio, per la Serie C Gold.

Fathallah, mentre era impegnato in una fase di gioco, si é accasciato ed ha perso i sensi. La partita è stata subito sospesa per soccorrere il cestista. Il giocatore é stato portato in ospedale con un’ambulanza, ma é morto poco dopo il ricovero a causa di uno choc diabetico. Dopo che Fathallah si é accasciato, sono anche intervenuti alcuni medici che assistevano alla gara dagli spalti e che hanno tentato inutilmente di rianimare il giocatore. I sanitari, dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza attrezzata per la rianimazione.

Il giocatore, dopo il malore che lo ha colpito e durante il trasporto in ospedale, é rimasto sempre incosciente. Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket. Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina.

