Incidente mortale di Milena Visalli: rinviata a giudizio la 70enne alla guida

Dovrà difendersi dall’accusa di omicidio stradale la 70enne alla guida dell’auto che nel giugno del 2020 si è scontrata con la moto su cui viaggiava Milena Selvaggia Visalli. Il giudice Tiziana Leanza ha rinviato a giudizio la settantenne Giuseppa Dell’Acqua che dovrà comparire dinanzi alla Prima sezione in composizione monocratica il 7 ottobre 2022.

La Procura di Messina ha chiuso gli accertamenti sull’incidente cristallizzando l’accusa a carico della donna che quel giorno compì inversione ad U sulla Consolare Pompea, in un punto vietato. Infatti malgrado la striscia longitudinale continua, la donna ha di fatto tagliato la strada alla Honda di Milena, che non ha fatto in tempo ad evitarla, impattando prima contro la ruota dell’utilitaria, poi violentemente a terra. Una ricostruzione che è stata possibile grazie alle immagini di alcune telecamere in zona, che hanno filmato Milena sopraggiungere, pochi istanti prima dell’impatto, con andatura regolare e col casco allacciato.

