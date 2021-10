Messinattiva organizza la pulizia della spiaggia di Torre Faro

Il movimento di volontari MessinAttiva organizza una iniziativa pubblica di pulizia di una spiaggia cittadina. L’evento si terrà domenica 24 ottobre 2021 alle ore 11:00 nella spiaggetta di Torre Faro, fronte Chiesa. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione del centro immersioni Ecosfera Diving Center e il Circolo Canottieri Peloro di Messina.

L’obiettivo della mattinata è quello di prendersi cura del proprio territorio e di sensibilizzare le persone che parteciperanno o vedranno i volontari in azione. Per questo motivo si auspica che, come successo tante volte in passato, siano molte le famiglie che sceglieranno di unirsi alla giornata di pulizia, coinvolgendo anche i più piccoli e insegnando loro, tramite l’esempio, cosa sia la cura e il rispetto del bene comune.

In questa occasione MessinAttiva è riuscita a coinvolgere altre importanti realtà cittadine che vivono il mare, coordinando un’attività che contemporaneamente ripulirà il fondale marino, la spiaggia e lo specchio dell’acqua.

Tutti coloro che vorranno partecipare potranno ritrovarsi domenica 24 ottobre alle ore 11:00 di fronte alla Chiesa di Torre Faro, portando con sé un paio di guanti. MessinAttiva si occuperà di fornire i sacchi. Messinaservizi Bene Comune provvederà al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti raccolti.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid.

MessinAttiva è un movimento nato a novembre 2020 dalla volontà di alcuni giovani cittadini di unire le loro forze e prendersi cura in modo pratico della loro città. Stare a guardare e lamentarsi non è fruttuoso, per questo motivo MessinAttiva intraprende ciclicamente iniziative di pulizia delle spiagge di tutto il litorale messinese. Il movimento è aperto a tutti coloro che volessero impegnarsi attivamente in iniziative di questo genere.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it