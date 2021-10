E-Motor Show: arriva a Messina la carovana “smart” per il campionato Smart E-Cup

Hanno attraversato lo Stretto e sono arrivate questa mattina a Messina le dodici smart elettriche che parteciperanno alla competizione Smart e-cup. Si tratta del primo campionato al mondo dedicato ad una vettura elettrica e sarà in programma durante l’e-motorshow organizzato da ATM S.p.A al PalaRescifina il 22-23-24 ottobre.

Le auto durante una breve sosta agli imbarchi della Caronte & Tourist sono state raggiunte dai piloti ufficiali per poi sfilare – scortate dalla Polizia Municipale – fino a Piazza Unione Europea dove si è svolta la presentazione alla stampa e alla cittadinanza. Successivamente la carovana ha percorso le vie del centro per fare una sosta a Piazza Cairoli prima di raggiungere il PalaRescifina dove le Smart, dopo essersi sfidate nei principali autodromi italiani (Pergusa, Vallelunga, Imola, Varano, Misano) gareggeranno in un circuito dedicato. Domani, venerdì 22, si potrà assistere alle prove libere, mentre sabato inizierà la gara vera e propria, con gli ottavi e i quarti di finale nella gara a inseguimento 1 vs 1; per domenica 24 invece sono previste finale e semifinale nella stessa modalità di competizione. L’accesso alle gare e agli eventi serali sarà garantito attraverso l’acquisto di un ticket online.

L’e-motor show, oltre alla competizione, ospiterà esibizioni di Vespe, auto d’epoca, vetture da Rally e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti a sorpresa. Testimonial della manifestazione sarà Giancarlo Fisichella, che si esibirà con delle vetture di prestigio. Tra i piloti – fa sapere ATM – ci sarà anche il messinese Antonio Ricciari, il primo siciliano che parteciperà alla Parigi-Dakar nel 2022, il blogger Marchettino, Toto Riolo, Nucita e Bepi Bosurgi che si sfideranno per ottenere il miglior tempo in pista. Numerosi saranno anche gli ospiti d’eccezione come Salvo La Rosa e gli atleti della nazionale italiana e paralimpici Antonio Trio, Carolina Costa e Maria Andrea Virgilio. (Martina Galletta)

