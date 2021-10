Cittadinanzattiva Sicilia rinnova gli organi statutari

Cittadinanzattiva, movimento di partecipazione civica che dal 1978, anno della sua fondazione sotto il nome di Movimento Federativo Democratico, ha come propria missione di incrementare la partecipazione alla vita pubblica e tutelare i diritti dei cittadini con l’obiettivo di far sì che abbiano voce ed esercitino poteri e responsabilità in tutte quelle situazioni in cui i diritti non vengono riconosciuti, ma violati o disattesi, causando ingiustizia e sudditanza.

Cittadinanzattiva Sicilia, rinnovata nei suoi organi statutari a conclusione della fase congressuale, prosegue nell’impegno associativo di tutela dei diritti e supporto alla crescita del protagonismo dei singoli cittadini attraverso l’instancabile impegno dei suoi volontari che operano capillarmente sul territorio siciliano. Ciò con la consapevolezza delle sfide poste dalla riforma del Terzo Settore ( D.l.vo n° 117/2017 e s.m.i.).

Gli ambiti prevalenti di intervento di Cittadinanzattiva Sicilia, che esplica attraverso le sue Reti, sono: la salute ( con il Tribunale per i Diritti del Malato e il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici-CnAMC), la scuola, la giustizia, le politiche dei consumatori, la difesa dell’ambiente, il territorio con le zone interne e disagiate, la cittadinanza europea.

Il nuovo Segretario Regionale, il Dott. Concetto Trifilò, nel comunicare ufficialmente l’assetto organizzativo dell’Associazione in terra sicula, ha affermato che Cittadinanzattiva Sicilia APS è pronta per mettere in campo tutte le risorse disponibili, al fine di supportare al meglio tutti i cittadini ed in particolar modo le fasce più deboli.

Struttura organizzativa Cittadinanzattiva Sicilia APS:

Segretario Regionale Legale Rappresentante: Concetto Trifilò

Presidente Assemblea Soci: Giuseppe Greco;

Vice Segretario: Andrea Supporta ; Vice Segretario Aggiunto: Gero Maggio;

Organo d’Amministrazione:

Segretario O.A. : Velio Di Stefano; Componenti: Rizzo Angela, Pia Cappotto, Antonino Quartarone, Francesca Motta, Andrea Supporta, Gero Maggio, Francesca Vaccara, Francesco Vitale, Marcello Tedros, Antonino Gullotta.

Segreteria Operativa: Angela Rizzo, Francesca Motta, Pia Cappotto e Virginia Alibrandi.

Le Reti :

-Tribunale per i Diritti del Malato: Coordinatrice Tania Pensabene (team: Enzo Camarda, Attilio Andriolo, Cristina Pecoraro e Francesca Motta) ;

Il Coord.to associazioni CnAMC : Coordinatore Salvo Filetti(team: Francesco Vitale, Antonino Gullotta);

Area Psico-Socio-Assistenziale: Coordinatrice Angela Rizzo (team: Pia Cappotto, Anna Montopoli);

Coord.to per la Disabilità : Coordinatrici sono Giuseppina Lo Giudice e Francesca Vaccara;

Area Consumatori: Coordinatore Giuseppe Spataro (team : Angela Sciglio e Giuliana Giorgetti);

Area Giustizia: Coordinatrice Eliana Maccarrone (team: Luca Stefano Gangemi, Monica Supporta, Giovanni Quartarone e Angela Sciglio);

Area Scuola: Coordinatrice Maria Grazia Cimino (team: Michele Montalto, Pierina Di Martino, Arianna Caruso e Annù Trifilò);

Territorio e Ambiente: Coordinatore Giuseppe Magrì( team: Carmelo Battaglia, Gianni Barbagallo) ;

Aree Interne e Piccole Isole : Coordinatore Giuseppe Di Martino (team: Marcello Tedros, Antonio Caccetta , Paolo Conti);

Attivismo Civico e Cura del Movimento : Francesca Motta e Pia Cappotto.

