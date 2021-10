Maltempo: notte pioggia in Sicilia, “Apollo” si allontana

E’ stata una notte di pioggia quella trascorsa nella Sicilia orientale dove il ciclone Apollo ha colpito ancora, creando qualche criticità, come a Siracusa dove sì è continuato a lavorare con le idrovore. A Catania ha soffiato il vento, ma le precipitazioni hanno avuto carattere ‘stagionale, non hanno creato allarmi ed il sole è ritornato a riaffacciarsi tra le nuvole.

La pioggia è caduta anche nel Messinese, sia sulla costa che sulla parte interna della provincia. I danni peggiori provocati dal maltempo, sono stati a Galati, dove le onde hanno danneggiato il cantiere per la messa in sicurezza del litorale ripartito solo pochi giorni fa dopo diversi intoppi burocratici. Potrebbero essere gli ultimi effetti causati da un ‘colpo di coda’ del ‘Medicane’, l’uragano mediterraneo, che ha colpito anche la zona sud della Calabria. L”occhio’ di Apollo, infatti, secondo simulazioni su dati rilevati da radar e satelliti, sembra proseguire il suo cammino spostandosi verso sud-est in mare aperto.

Intanto resta confermata l’allerta meteo rossa diramata dalla Protezionie Civile.

In particolare a Messina restano limitazioni per gli hub vaccinali. Oggi sabato 30 ottobre chiuso l’hub in Fiera nella città dello Stretto, Villa Ragno e ex Aias nel Messinese. Resta invece aperto l’hub Palarescifina a Messina e tutti gli altri centri nel resto della provincia, dove le attività di vaccinazione si svolgeranno regolarmente, salvo che non vi siano peggioramenti meteo nelle prossime ore.

In Copertina foto venti del 30.10.2021 ore 9.56

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it