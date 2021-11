Capo Alì, Angela Raffa (M5S) presenta un’interrogazione al ministro

La parlamentare messinese della commissione trasporti, Angela Raffa, presenta un’interrogazione al ministro sulla Strada Statale 114 per le criticità di Capo Alì.

“Uno ultimo sforzo da parte di tutti e questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui si presenta la ricorrente criticità che porta alla chiusura della strada statale 114 a seguito di eventi franosi all’altezza di Capo Alì.

Purtroppo quando ci siamo insediati abbiamo dovuto dare il via ad un radicale cambiamento dentro Anas Sicilia che ha portato sia a scoprire numerosi scandali per cui i processi sono ancora in corso, sia al cambio di quasi tutti i dirigenti, con alcune meritorie e bravissime eccezioni.

Abbiamo anche scoperto che il progetto pronto del comune su Capo Alì, più volte citato dalla stampa, era più un’idea teorica.

Così, nonostante la scarsissima collaborazione dell’attuale sindaco di Alì Terme, ho accompagnato personalmente i membri del governo a rendersi di presenza conto della situazione, da ultimo la visita nell’agosto dell’anno scorso dell’allora Sottosegretario ai Trasporti On. Roberto Traversi.

Intanto Anas ha provveduto ad elaborare il progetto preliminare che riguarda tutto il tratto di costa di Capo Alì e non solo i punti più critici dove solitamente si verifica la caduta massi.

Proprio nello scorso mese di Settembre è stato affidato da Anas l’incarico esterno per la redazione del progetto definitivo.

Nel frattempo sono già state individuate le somme per eseguire i lavori, reperite nell’ambito dei fondi per la manutenzione straordinaria delle strade statali costiere. Si è anche studiato di effettuare i lavori senza gara di appalto, ma nell’ambito dei già stipulati accordi quadro di Anas in modo da accorciare i tempi burocratici di almeno 6 mesi e dare subito il via ai lavori.

Entro dicembre contiamo quindi di ricevere il progetto definitivo, poi qualche mese per la valutazione di impatto ambientale e si potrà dare il via ai lavori.

Non abbassiamo però la guardia. Dopo anni di lavoro, spesso è capitato di fermarsi proprio all’ultimo miglio. Per questo ho chiesto un nuovo forte interessamento al Ministero, che possa sollecitare tutti gli attori coinvolti e dare l’ultima accelerata per consegnare ai cittadini un’opera attesa da troppo tempo.”

Così in una nota la deputata Angela Raffa, Movimento 5 Stelle. In calce il testo dell’interrogazione presentata.

Interrogazione Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Per sapere – premesso che:

giorno 1 Novembre 2021 a causa del maltempo per l’ennesima volta la strada statale 114 è stata interessata eventi franosi all’altezza di Capo Alì che ne comporteranno la chiusura per, come dichiarato da Anas s.p.a., almeno 3 o 4 giorni;

tale strada statale, proprio nel tratto di Capo Alì, è da sempre soggetta al distaccamento periodico di grandi massi che invadono la carreggiata, spesso causando incidenti con veicoli in transito, ed a niente servono i costosi interventi con reti metalliche contenitive che al più sono interventi palliativi destinati a cedere al primo distacco roccioso più consistente;

la chiusura della strada statale 114, per spostarsi tra comuni limitrofi, rende necessario raggiungere il più vicino casello autostradale, uscire al successivo e tornare indietro, con un aggravio di tempo e costi abnorme, infatti, al di là del giro intorno ai Monti Peloritani, la menzionata strada statale è l’unico collegamento viario della zona jonica costiera messinese, oltre l’autostrada, non esistendo alcuna altra strada statale, ex provinciale, intercomunale e financo agricola che permette, stante l’orografia collinare e montuosa a ridosso del mare, gli spostamenti tra i popolosi comuni della zona;

in data 8 agosto 2020 la scrivente, deputata Angela Raffa, insieme all’allora sottosegretario On. Roberto Traversi, effettuava un sopralluogo sui luoghi, oggi interessati dall’ennesima chiusura, insieme ai tecnici di Anas s.p.a. che illustravano un progetto preliminare, redatto dopo numerose istanze, per mettere in sicurezza la zona di Capo Alì e risolvere definitivamente il problema delle ricorrenti chiusure della strada a seguito di eventi franosi;

come verificato più volte personalmente dalla scrivente, deputata Angela Raffa, da ultimo in data 19 Ottobre u.s., Anas s.p.a ha dato incarico esterno per la redazione di un progetto definitivo da sottoporre appena pronto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, i finanziamenti per la realizzazione dell’opera sono già stati individuati da Anas s.p.a. tra i fondi regionali per le strade statali costiere, mentre l’avvio dei lavori procederà speditamente perché non ci sarà bisogno di gara d’appalto rientrando in apposito accordo quadro già stipulato da Anas s.p.a. : –

se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se ha già avviato, o intende farlo a breve, ogni azione opportuna, compresa una interlocuzione con Anas s.p.a. e la convocazione di un tavolo con tutti gli attori coinvolti, volta ad accelerare quanto più possibile la realizzazione di tale opera fondamentale per il territorio e per garantire ai cittadini un adeguato livello essenziale al loro diritto di mobilità.

