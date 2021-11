Nuova Pallacanestro Messina, sconfitta casalinga nel derby contro il Basket School Messina

Sconfitta nel derby del PalaTracuzzi per la Nuova Pallacanestro Messina che cede alla capolista Basket School Messina per 65-79. Con le rotazioni ridotte per via della partenza di Whatley gli atleti di coach Manzo hanno giocato alla pari per tre quarti, commettendo qualche errore di troppo nel finale, rimediando un -14 finale un po’ ingeneroso per gli sforzi prodotti dagli atleti di coach Manzo.

Primo minuto a secco per entrambe le formazioni, Perriere rompe il ghiaccio con un tiro da sotto, risponde Busco da tre sulla sirena dei 24’’, due triple di Nicolini per l’8-6 che diventa 11-6 con Vasilevskis che dall’angolo segna il +5. Parziale ospite propiziato da Gotelli, un 7-0 con gli ospiti che passano in vantaggio. Altra tripla casalinga per il nuovo sorpasso (14-13), fallo contemporaneo su Salvatico e rimessa in attacco, ottimo schema che libera Nicolini e punteggio sul 16-13. Tegola per coach Manzo perché arriva il secondo fallo di Perriere dopo poco più di sei minuti di gioco, dentro Maddaloni che segna il 18-15, sulla sirena Salvatico fissa il punteggio sul 20-17.

Bomba centrale di Nicolini imitato da Lo Iacono, +7 casa sul 26-19, arriva il massimo vantaggio +10 con un’altra tripla di Lo Iacono e Vasilevskis (34-24 a tre minuti dalla fine del quarto). La Nuova Pallacanestro è ancora avanti con la tripla di Nicolini a 1’14’’ (38-31) ma gli ospiti hanno un buono spunto finale e all’intervallo si va sul (38-37).

Riprende meglio il Basket School alla ripresa, un 0-8 di parziale che proietta avanti gli ospiti, prova a rispondere Nicolini (42-44), ma il Basket School va avanti sul +9 (44-53). Ancora a segno Nicolini, rientra Perriere che assieme a Salvatico ricuce lo strappo alla terza sirena con un’incredibile tripla in stepback dall’angolo (53-56). Pierleoni risponde dall’arco a Gotelli, mancano 6’50’’ alla fine (61-61). Perriere riavvicina i suoi (63-64), replicando per il 65-68 con il canestro e fallo. Ultimi minuti decisivi, i padroni di casa non trovano più il canestro e qualche palla persa di troppo propizia il parziale di 0-11 ospite che decide la partita, lasciando un +14 finale come già detto ingeneroso per quanto visto in campo.

Nella prossima giornata la Nuova Pallacanestro Messina sarà impegnata in trasferta sabato 13 novembre sul parquet della Vis Reggio Calabria.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina – Basket School Messina 65-79

Nuova Pallacanestro Messina: Salvatico 10, Vasilevskis 11, Fernandes, Perriere 11, Guadalupi 1, Pierleoni 6, Maddaloni 2, Lo Iacono 6, Nicolini 16..

Allenatore: Manzo. Assistente: D’Arrigo.

Basket School Messina: Scerbinskis 23, Scimone ne., Mazzullo 1, Pandolfi 17, Bianchi ne., Gotelli 15, Tartamella 6, Sidoti A., Busco 17, Doria ne., Sidoti M. ne.

Allenatore: Sidoti. Assistente: Paladina

Parziali: 20-16, 22-23 (42-39), 19-14 (61-53), 34-11 (95-64).

Arbitri: Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Federico Puglisi di Acicatena (CT).

