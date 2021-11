Allerta meteo arancione in tutta la Sicilia, ci saranno provvedimenti?

di Michele Bruno – Ancora allerta meteo per Messina. Tutta la Sicilia, secondo il bollettino della Protezione Civile regionale, sarà in allerta arancione domani per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Questa è l’analisi dei rischi per domani, secondo le comunicazioni rilasciate dal Dipartimento di Protezione Civile comunale:

«Si prevede il persistere di precipitazione sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

Al momento non sono stati ancora presi provvedimenti dal Sindaco di Messina.

Vi aggiorneremo.

