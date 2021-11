Turismo post-covid: Europe Direct Nord-Est Sicilia invita i messinesi a proporre idee

“Turismo post covid: idee, progetti e prospettive per ripartire” è il tema centrale di un evento online organizzato dal Centro EUROPE DIRECT Nord-est Sicilia per il 22 novembre.

L’iniziativa si inquadra nel contesto della Conferenza sul Futuro dell’Europa (CoFoE), strumento promosso da Parlamento, Commissione e Consiglio UE, per permettere ai cittadini europei di divenire protagonisti nella definizione delle politiche che l’Unione Europea dovrebbe perseguire nel suo futuro.

«L’invito dell’UE a organizzare eventi a livello locale ha l’obiettivo di allargare la base di partecipazione democratica attiva della cittadinanza di ogni regione d’Europa: la provincia di Messina non poteva mancare all’appello in un contesto di dialogo europeo», spiega Maria Molica Lazzaro, Responsabile del Centro EUROPE DIRECT Nord-Est Sicilia. «La scelta del tema non è casuale, in quanto il turismo rappresenta la chiave di volta per il rilancio e la resilienza dei nostri territori, generando un circolo virtuoso che ispiri sviluppo, occupazione e progresso sociale».

L’evento on line, che inizierà alle ore 14, potrà contare sulla presenza di due facilitatori esperti della Società Pares che gestiranno i lavori dei partecipanti finalizzati a elaborare idee e proposte sul turismo che verranno poi pubblicate sul sito ufficiale della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

«L’evento sarà occasione per dimostrare che in Sicilia vi sono cittadini che vogliono e possono rappresentare un valore aggiunto per l’Europa, contribuendo attivamente alla determinazione delle sue politiche», conclude Maria Molica Lazzaro, «il Centro EUROPE DIRECT crede profondamente nelle professionalità che il territorio metropolitano messinese può esprimere e per questo ci impegneremo nel prossimo futuro per offrire occasioni di aprirsi sempre di più alle opportunità europee».

L’evento “Turismo post covid: idee, progetti e prospettive per ripartire” si svolgerà su piattaforma Zoom e prevede la partecipazione di max 50 persone. Per partecipare bisogna iscriversi tramite modulo online disponibile a questo link (clicca qui).

Per info e dettagli, visitare il sito www.ednordestsicilia.eu o scrivere a [email protected]

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it