Borse di Studio C&T: premiati 47 neodiplomati meritevoli del Nautico Caio Duilio

di Martina Galletta. Sono 47 (9 dei quali con borsa di studio) i neodiplomati del Nautico Caio Duilio premiati da Caronte & Tourist nel corso della cerimonia svoltasi stamane presso la Sala Borsa della Camera di Commercio di Messina.

Sono le studentesse e gli studenti dell’anno scolastico 2020/2021 più meritevoli, quelli diplomatisi con i più voti più alti dopo un percorso scolastico di eccellenza.

I ragazzi hanno frequentato diversi indirizzi – “Conduzione del mezzo navale”, “Conduzione di apparati ed impianti marittimi”, “Logistica”, “Costruzione del mezzo navale” – e adesso hanno la possibilità di affacciarsi sul mondo del lavoro, a partire dalla possibilità di imbarco di almeno due mesi sulle navi della flotta Caronte & Tourist in qualifica di allievo per i diplomati di coperta, macchine e logistica nonché dagli stage in cantiere per i diplomati costruttori.

Alla cerimonia, giunta alla sua undicesima edizione, presieduta dalla dirigente scolastica dell’Istituto Nautico Caio Duilio Maria Schirò, erano presenti la Dirigente dell’ITET di Milazzo Stefania Scolaro, la Vicepresidente dell’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile Brigida Morsellino, l’assessore alle Politiche del Mare Dafne Musolino, l’assessore all’Istruzione Francesco Gallo, il comandante della Marina Militare Giancarlo Lauria.

A rappresentare il Gruppo Caronte & Tourist, il consigliere d’amministrazione Pietro Franza e il responsabile del personale e comunicazione Tiziano Minuti.

“Le borse di studio – ha dichiarato quest’ultimo – non sono un mero atto di mecenatismo, ma sono nate e vivono per un mix di attenzione e riconoscimento delle eccellenze. Già oggi le nostre navi hanno bisogno di professionisti del mare che governino adeguatamente le complesse normative che vanno viepiù stratificandosi, anticipino le innovazioni tecnologiche galoppanti, siano proattivi sui temi della tutela dell’ambiente e in particolare della risorsa mare. Domani, ciò che oggi si presenta come un requisito imprescindibile, sarà anche un vantaggio competitivo. In questi ragazzi insomma noi premiamo le competenze fondamentali e quelle solo apparentemente accessorie, a partire dalla sensibilità e l’attenzione all’ambiente.”

“La nostra società – ha invece ricordato Pietro Franza – è fin qui cresciuta parallelamente a intere generazioni di specialisti nautici che oggi si trovano in ogni parte del mondo. Quello dei trasporti marittimi è un settore in crescita, ed è un mondo che richiede professionalità sempre più specifiche. Anche per questo il nostro rapporto con il Nautico di Messina e quelli dei territori in cui facciamo impresa è sempre stato solido e si dimostra duraturo. I nautici sono una fucina e una miniera di professionalità e di competenze delle quali abbiamo bisogno anche noi del Gruppo Caronte & Tourist per affrontare le sfide del futuro. “

Ecco i nomi dei ragazzi premiati con le borse di studio C&T:

Roberto Impalà; Antonino Bonfiglio; Marco Bozzo; Alberto Battaglia; Antonino Fiorentino; Giovanni Battaglia; Andrea Passalacqua; Domenico Cucinotta; Rosa Pia Farsaci.

I nomi dei ragazzi che avranno l’opportunità di imbarco sulle navi della compagnia o uno stage in cantiere:

Davide De Benedetto; Orazio Parisi; Saverio Campolo; Lorenzo Berenato; Giuseppe Bonaventura; Giuseppe Bertè; Sergio Bilardo; Angelo Guglielmino; Francesca Mele; Antonino Mignemi; Annamaria Giannetto; Giuseppe Andronico; Vincenzo Caruso; Giovanni Cucinotta; Antonio Neri;

Andrea Trischitta; Gabriele Vita; Nicole Squillaci; Enrico Barbera; Dario Iurato; Rachid Khayran; Gabriele Rollo; Cosimo Gulletta; Maria Mazzù; Irene Bardetta; Manuel Ilie; Deborah Portas; Davide Russo; Francesco Zona; Belen Bacsa; Martina Bertucelli; Gabriele Costantino; Claudio Irrera; Gaio Mantineo; Emanuele Mento; Alessandro Cucinotta; Anthony Baxa; Matteo Giuffrè.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it