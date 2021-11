Aborto, dal “Comitato Esistono i Diritti Transpartito” un appello all’Assessore Razza

Il Comitato Esistono i Diritti Transpartito’ il mese scorso ha lanciato un appello per una corretta applicazioni della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, 194/1978, nella nostra regione. Hanno aderito all’appello, rivolto all’Assessore alla sanità Ruggero Razza, oltre 100 personalità del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e delle professioni, tra gli altri: Letizia Battaglia, Leo Gullotta, Pino Apprendi, Enrico Del Mercato, Massimo Pullara, Fabrizio Lentini, Silvana Polizzi, Marco Carapezza, Giovanna Fiume, Rosalba Bellomare, Valeria Ayovalasit, Ernesto Melluso, Francesco Gentile, Francesco Leone, Turi Lombardo, Stefania Blandeburgo, Giuditta Perriera, Marco Feo, Salvo Tessitore, Giosuè Calaciura.

A seguito dell’appello il consiglio comunale di Palermo ha approvato una mozione, per una effettiva applicazione in Sicilia della L. 194/78 che di fatto viene disattesa dall’87% delle strutture pubbliche con il conseguente aumento del numero di aborti clandestini. E’ anche stata presentata, sempre su iniziativa del comitato con il metodo della transpartiticità, una interrogazione parlamentare all’ Assemblea Regionale Siciliana. Nei prossimi giorni il comitato chiederà un incontro all’Assessore Razza per affrontare e risolvere la problematica di una corretta applicazione della legge 194/78 in Sicilia .

“Comitato Esistono i Diritti Transpartito”

Appello delle personalità all’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza.

Noi donne e uomini, diversi per storia cultura e orientamento politico, ci appelliamo a Lei affinché la legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza, approvata dal Parlamento italiano nel 1978 e quindi legge dello stato, sia effettivamente applicata anche in Sicilia dove i pochi consultori e i molti medici obiettori rendono la sua efficacia estremamente ridotta nella nostra regione.

Aderiscono a questo appello:

Letizia Battaglia, Pino Apprendi, Leo Gullotta, Nadia Spallitta, Raimonda Riolo, Gaspare Nuccio, Franco Piro, Milena Gentile, Ninni Ternimelli, Rinaldo Clementi, Palmira Mancuso, Rita Barbera, Valentina Chinnici, Fabrizio Ferrandelli, Donatella Corleo, Maria Saeli, Francesco Leone, Claudia Rini, Katia Orlando, Barbara Evola, Massimo Pullara, Rosalba Bellomare, Valeria Ayovalasit, Marco Carapezza, Biagio Cigno, Silvana Polizzi, Nella Boschetti, Fabrizio Lentini, Ernesto Melluso, Ottavio Navarra, Monica Sapio, Michele Sardo, Domenico Pane, Nicola Giudice, Stefania Blandeburgo, Massimo Accolla, Ina Chianello, Giulio Cusumano, Marco Feo, Nicola Macaione, Claudio Collovà, Maura Laudicina, Cesare Mattaliano, Stefano Fiorentino, Turi Lombardo, Rosario Arcoleo, Antonella Folgheretti, Antonino Martorana, Giusto Catania, Riccardo Galioto, Virginia Dessj, Antonio Tito, Antonella Marsala, Salvo Fleres, Vincenzo Lombardo, Concetta Amella, Giuseppe Brancatelli, Paolo Caracausi, Antonino Randazzo, Giovanna Fiume, Massimo Fundarò, Marta Palmisano, Gabriele Buonafede, Giuditta Perriera, Marika Cirone Di Marco, Valeria Militello, Adriana Palmeri, Enrico Del Mercato, Eliana Rasera, Fausto Melluso, Ugo Forello, Eugenia Nicolosi, Mario Pintagro, Elvira Rosa, Lorenzo Palumbo, Simona Fell, Alessandro De Lisi, Piero Somma, Salvatore Menna, Angela Bottari, Viviana Lo Monaco, Alessandro Lombardi, Rosellina Guzzo, Chiara Campione, Giosuè Calaciura, Provvidenza Pelleriti, Vittoria Calabrò, Davide Alfano, Daniela Novarese, Laura Giuffrida, Francesco Gentile, Claudia Pilato, Antonella Leto, Antonio Marotta, Eddy Governale, Ramon La Torre, Concetta Accardi, Enza Longo, Salvatore Troncale, Riccardo Bilardello, Gaetano Sabatino, Leonardo Alagna, Roberto Zampardi, Giuseppina Altamore, Pietro Mineo, Carmela Marrone, Sergio Sichenze, Saverio Cipriano, Francesco Garufi, Leonardo Amico, Paolo Carrara, Marina Leggio, Marzio Bongiorno, Elena Mignosi, Enza Modica, Elvira Rosa, Antonia Cascio, Caterina Altamore, Salvatore Pollina, Ester Rizzo, Cristina Tanzi, Silvia Governanti, Michele Pollina, Rossana Tessitore, Alberto Mangano, Gaetano D Amico.

