“L’Anima ed il Corpo”, inaugurata la mostra al P.O.Piemonte

È stata inaugurata oggi (martedì 7 dicembre 2021) la mostra sul tema “L’Anima ed il Corpo” organizzata dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” nei corridori del P.O. Piemonte con le opere degli studenti del liceo artistico “Basile”.

L’esposizione sarà fruibile, per chi si trova in ospedale per motivi di salute o di lavoro, per tutto il periodo natalizio, fino al prossimo 6 gennaio 2022.

All’inaugurazione erano presenti il Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Avv. Maria Felicita Crupi ed il Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Rao, i quali hanno sottolineato l’importanza di «aprire per quanto possibile alla società le porte del nosocomio che è per ovvi motivi blindato vista l’attuale emergenza pandemica». I Direttori hanno inoltre evidenziato l’importanza di un dialogo costante tra l’ambiente sanitario, che è dei cittadini, e la società, di cui la scuola è uno degli elementi più importanti.

L’evento, per motivi legati all’emergenza sanitaria, è stato aperto soltanto a una ristretta rappresentanza del personale e degli studenti che hanno esposto le loro opere.

«I quadri esposti – ha affermato il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “La Farina – Basile” Caterina Celesti – rappresentano, oltre ad alcune parti del corpo, i sentimenti vissuti dai ragazzi durante l’ultimo difficile anno. I ragazzi, infatti, sono stati lasciati liberi di rappresentare le loro emozioni senza seguire un solo argomento specifico, ma un ampio tema legato alla sfera fisica ed emotiva. Come è normale che sia, hanno rappresentato anche sentimenti negativi come l’ansia e la paura, ma i colori e la loro creatività rappresentano soprattutto una grande voglia di rinascita e quella di oggi è proprio una occasione di rinascita. Siamo orgogliosi – ha concluso – di vedere esposte le opere dei nostri talentuosi studenti in quello che è considerato “l’ospedale dei messinesi” e speriamo che la loro creatività regali ai pazienti un sorriso per Natale». Insieme agli studenti, il prof. Guglielmo Bambino, responsabile funzioni strumentali del liceo “Basile”, che ha curato l’allestimento della mostra.

Sono state esposte le opere degli alunni o, in alcuni casi, ex alunni: Martina Furnari, Giusy Micali, Cristina Capone, Giuliana Foti, Gabriele Gennaro, Giulia De Domenico, Bianca Puglisi, Stefania Zimbaro, Francesca Micalizzi, Cateno Rione, Alice Schermi, Manuela Silipigni, Claudia Ruvolo, Alessia Perrone, Gaia Barilà, Giada Oliveri, Alessia Pistone, Giorgia Cicero, Martina Aversa, Maria Tindara Foti, Rosa Sorrenti, Debora Foti, Michela Macazù, Santina Castriciano, Anna Scipilliti, Martina Delia, Noemi Bonasera, Giulia Scotto e Alice Leonardi.

