Torna il Ciak Scuola Film Fest: la decima edizione a Milazzo dal 9 al 14 dicembre

Ritorna dal 9 al 14 dicembre prossimi a Milazzo il Ciak Scuola Film Fest, concorso per la cinematografia scolastica, giunto alla decima edizione. Un evento che esaltando la funzione sociale della cultura per immagini, induce i giovani studenti a cimentarsi con il loro talento nella progettazione e realizzazione di corti cinematografici. Al centro della didattica creativa, gli incontri/dibattito con illustri personalità del cinema, ma anche con professionisti della fotografia, dell’arte culinaria, dello sport, lungo il sentiero delle nostre eccellenze siciliane. Quest’anno la manifestazione da Messina si sposta in provincia e vedrà protagonista la città di Milazzo e le sue scuole, in particolare l’Istituto “Leonardo Da Vinci”, Ciak Village di questa edizione, e il “Renato Guttuso”, che ospiteranno gli eventi presso i rispettivi locali, con il gran finale alla multisala The Screen Cinemas del Parco Corolla.

Ricco e variegato il programma delle sei giornate. Si comincia giorno 9, alle 9.00 e alle 11.30, con una proiezione di corti a sfondo sociale nei due istituti, selezionati e commentati da Beppe Manno (Direttore artistico di DOC – Rassegna Itinerante di Cinema D’Autore e Documentari). Nella stessa mattina (ore 9.30), il regista Fabio Schifilliti, autore di diversi corti e spot a carattere sociale, incontrerà gli studenti nell’Aula Magna dell’Istituto Guttuso.

Giorno 10 la manifestazione ospiterà quattro masterclass con altrettanti professionisti dello spettacolo. Dalle 9.00 alle 10.45 l’attore Maurizio Marchetti, nel cast dell’ultimo film di Pif, presso l’Istituto Da Vinci, terrà una masterclass dialogando col giornalista Marco Bonardelli. A seguire, nello stesso istituto (11.30-13.30), il regista Francesco Cannavà, autore del documentario “Space Beyond” – dedicato alla missione Beyond dell’astronauta siciliano Luca Parmitano – incontrerà gli studenti per un dibattito sul film condotto sempre da Bonardelli. Nella stessa mattinata, i ragazzi del Guttuso alle ore 9.30 si confronteranno con l’attore Nicola Calì, interprete di Totò Riina ne “Il traditore” di Marco Bellocchio. Seguirà alle 11.30 un incontro con Francesco Salvo, esperto di cinema, regista e membro della giuria del Ciak Scuola Film Fest.

L’11 tutta la Sicilia e Messina come set di famose opere cinematografiche le tematiche della mostra fotografica “I magnifici set”, evento speciale inaugurato presso i locali dell’Accademia Fucina di Torregrotta.

Nella giornata del 13 a partire dalle 10.30 presso la sezione Alberghiero del Guttuso “Ciak…si gira in cucina: il connubio cinema, enogastronomia e turismo”, show cooking con la partecipazione di Francesco Salvo. Sempre il 13 doppia presentazione di opere di scrittura al Da Vinci, a partire dalle ore 11.30, con i volumi “Guariti per amare. L’abuso narcisistico e il suo superamento raccontati dalle vittime”, a cura di Shara Pirrotti, e “Cinema#Giornalismo”, realizzato da Ivan Scinardo, Direttore della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Gran finale il 14 dicembre alle ore 10.30, presso la multisala Screen Cinemas Parco Corolla, con la cerimonia di premiazione del decimo Ciak Scuola Film Fest, che riconoscerà i migliori spot delle precedenti edizioni.

Promossa da Associazione Multimedia Italia e Lab Cinecittà Sicilia in collaborazione con CSC Scuola Nazionale di Cinema sede Sicilia, Agis e Agiscuola, Ciak Scuola Film Fest è un’iniziativa realizzata con il sostengo della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo), nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei”.

