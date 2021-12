Natale in sicurezza: il Questore Capoluongo consegnerà al Sindaco De Luca un simbolico dono alla cittadinanza

Domani, alle ore 18.00, il Questore Capoluongo incontrerà il Sindaco De Luca in piazza Cairoli, per donare alla cittadinanza la decorazione natalizia che la Polizia di Stato ha realizzato per sottolineare l’imprescindibile e sinergico legame tra le istituzioni.

Sarà quindi il primo cittadino a ricevere il simbolico dono e a collocarlo nel grande albero di Natale di piazza Cairoli, con una piccola cerimonia che vuole, ancora una volta, sottolineare l’impegno della Questura di Messina nel garantire serene festività all’insegna della sicurezza.

