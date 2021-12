Green pass e controlli anti-Covid, il report giornaliero della Questura

di Michele Bruno – 1511 persone controllate e una sanzionata per il mancato rispetto dell’obbligo di Green Pass.

E’ questo il risultato del report giornaliero dei controlli Anti-Covid disposti dalla Questura di Messina ed effettuati dalla Polizia di Stato.

37 le persone sanzionate per l’inosservanza dell’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici e al chiuso, 229 esercizi controllati per il rispetto delle norme generali e i protocolli anti-contagio, uno di questi sanzionato.

Non ci sono state però attività chiuse o sospese al momento, e nessuna persona denunciata per l’inosservanza degli obblighi legati alla quarantena per i positivi.

