Revamping, arriva il primo tram rimesso a nuovo

di Michele Bruno – Arriva il primo tram messinese uscito dal “revamping”, cioè dalla radicale ristrutturazione e rimessa a nuovo. La presentazione della prima vettura di questa nuova versione è avvenuta a Piazza Cairoli, in presenza del Sindaco Cateno De Luca, il Presidente dell’Atm Giuseppe Campagna, gli assessori Salvatore Mondello e Francesco Gallo.

“Si tratta della prima vettura a rientrare in città – ha evidenziato il Presidente Campagna – dopo il revamping effettuato negli ultimi mesi nelle officine campane su un totale di 15 mezzi oggetto di interventi di ristrutturazione, e che nei prossimi mesi torneranno in città per implementare il trasporto pubblico locale su rotaia. Dopo anni di abbandono e incuria, i tram dal 2022 torneranno ad essere finalmente il modo più agevole per spostarsi nel centro cittadino”.

