Stavolta c’è la data, Cateno De Luca “il 5 Febbraio mi dimetto”

di Michele Bruno – L’annuncio arriva in una diretta social mattutina, una delle tante a cui il Sindaco Cateno De Luca ci ha ormai abituati. Si dimetterà il 5 Febbraio 2022, ma non per partecipare al prossimo Sanremo.

In vista delle prossime elezioni regionali del 6 Novembre 2022 De Luca è pronto a fare sul serio, a meno che non sia l’ennesimo bluff pokeristico per mettere i bastoni tra le ruote a Musumeci.

Non è però un addio, non c’è malinconia per De Luca: “Io non andrò via da Messina, mi candido a fare il Presidente del Consiglio Comunale, se voi lo vorrete. Sarò capolista a fianco del nostro o della nostra candidato/a Sindaco/a”.

Per De Luca “la figura di Presidente del Consiglio è compatibile con quella di Presidente della Regione, quella di Sindaco no”.

La scelta si rende necessaria per De Luca per fare fuori un “Consiglio Comunale che non intende più lavorare, ci ha fatto i chiodi, fatto di asini volanti e questuanti morti di fame, che si frega i soldi senza fare niente”. Ha affermato in pieno e scoppiettante stile deluchiano.

In attesa delle decisioni del Governo Draghi che potranno portare a nuove restrizioni all’aperto e quindi a possibili modifiche del programma di concerti natalizio, Il Sindaco si appresta ad organizzare il suo commiato a Piazza Duomo, che dovrebbe tenersi giorno 1 Gennaio, a Capodanno, con un evento musicale con i suoi Peter Pan. Dice anche l’orario: ore 19.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it