Come da alcuni anni, il Comitato Messina908, con il patrocinio del Comune di Messina, promuove un’ iniziativa per ricordare il tragico evento. Alle 19.00 del 28 dicembre 2021sulla pagina facebook Messina908, sarà visibile il video con i nomi di 113 dispersi in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908. I 113 dispersi corrispondono a nomi di bambini e giovani di età compresa fra pochi giorni di vita e 17 anni.

