Servizio Civile Universale, candidatura per 16 posti a Messina entro il 26 Gennaio

È pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Informazioni, il bando relativo alla selezione di giovani volontari per progetti di servizio civile nell’ambito del percorso di collaborazione tra il Comune di Messina e ANCI Nazionale per offrire ai giovani l’opportunità di essere impiegati in attività di servizio civile presso il Dipartimento comunale Servizi alla Persona e alle Imprese. Si tratta di due progetti, denominati, il primo “Guardando al futuro – interventi di assistenza a minori e stranieri per la coesione della comunità” realizzato d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali; il secondo “Cultura e sociale – La valorizzazione del territorio come leva per la coesione sociale”, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali, finalizzati ad offrire ai giovani volontari un’opportunità di crescita sociale, di formazione civile e di condivisione di valori, oltre che un’occasione di autorealizzazione attraverso una maggiore conoscenza della realtà cittadina. Per entrambi i progetti sono disponibili otto posti di operatori volontari. Le unità selezionate saranno impiegate per svolgere attività sociali, socio-assistenziali e di promozione dei beni culturali nelle strutture comunali, e per collaborare con il personale comunale in tutte le fasi di realizzazione delle attività, al fine di sperimentare in maniera concreta il concetto di cittadinanza attiva. Possono partecipare al bando ragazzi e ragazze che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18esimo e non superato il 28simo anno di età. La durata del servizio è di 12 mesi per 25 ore settimanali. I giovani selezionati riceveranno un assegno mensile pari a 444,30 euro. È possibile consultare il Bando, visionare i progetti e scegliere quello a cui candidarsi all’indirizzo www.politichegiovanili.gov.it.

La domanda, pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L’ANCI e il Comune di Messina effettueranno una selezione dei volontari in base alle domande pervenute. I criteri di selezione sono indicati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Annarita Sottile (Operatore Locale di Progetto) al recapito 3384712397, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it