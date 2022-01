Avvio del Centenario Verga con l’omaggio a Eleonora Duse e il Premio alla carriera a Placido Domingo

Presentata la Manifestazione ufficiale ” Giovanni Verga 2022″ dedicata al Centenario dello scrittore, considerato il più autorevole esponente del Verismo, la cui poetica ha influenzato numerosi campi dalla lettura alle arti, dall’opera lirica al cinema, tra cui quel Neorealismo che ha reso celebre l’Italia nel mondo. L’iniziativa, prodotta dalla Dreamworld Pictures e Festival Verghiano e sotto la Direzione Artistica del regista Lorenzo Muscoso , originario di Vizzini – stessa città natia del celebre Novelliere – , promotrice altresì anche dell’emissione del Francobollo Secolare a lui dedicato, da parte della Zecca dello Stato, con il Patrocinio del Parlamento Europeo, Pontificio Consiglio della Cultura e Regione Sicilia, porterà in auge l’universo verghiano attraverso una serie di attività articolate tra Spettacoli Teatrali, Musicali, Rassegne filmiche, itinerari naturalistici, incontri culturali che si realizzeranno lungo il 2022 e che continueranno anche per il 2023. Evento che annuncia importanti novità, e sotto la regia di Muscoso : sul fronte teatrale, il ritorno delle celebri “Verghiane” con in nuovi adattamenti di Mastro Don Gesualdo, La Lupa, Jeli il Pastore, Gramigna, Capinera, i Malavoglia, una nuova la pièce incentrata sulla figura dello scrittore Giovanni Verga, e poi, uno spettacolo del rapporto tra lui e Eleonora Duse, in quello che fu la genesi della loro collaborazione; Per l’ambito musicale vi saranno suggestive messe in scena dell’Opera Lirica della Cavalleria Rusticana in varie luoghi; infine, per il cinema e tv, la produzione del Remake della del Duello Rusticano e la biografia del Romanziere. Premio alla Carriera a Plácido Domingo – 50 anni di Carriera – Culmine delle celebrazioni sarà l’assegnazione del Premio Verga al Maestro Plácido Domingo, straordinario interprete di Turiddu nel celebre film-opera “Cavalleria rusticana” di Franco Zeffirelli, che giunge a 40 anni esatti dalla famosa trasposizione. Un riconoscimento prestigioso alla carriera unica di un Artista che si è distinto per eclettismo, straordinario impegno e inossidabile vigore interpretativo che lo ha portato a scrivere pagine che entrano nella storia dell’opera lirica, e dello spettacolo internazionale, e che arriva a 50 anni dall’esordio alla Royal Opera House di Londra. “Sono onorato di ricevere il Premio Verga alla Carriera” ha dichiarato Plácido Domingo “ e ringrazio tutti quelli che mi hanno voluto. Verga ha ispirato l’opera lirica tanto che l’Italia, con i suoi straordinari compositori veristi, ha dato al mondo intero alcuni tra i più grandi capolavori della storia del melodramma. È incredibile la forza delle passioni da esprimere per un interprete: è una sfida non semplice per un cantante d’opera essere il più possibile vicini al “vero”. L’omaggio dal tutto il mondo L’Omaggio al celebre scrittore, giunge anche dalle Comunità italiane nel mondo, i tanti messaggi ricevuti nelle pagine social, dimostrano una vicinanza affettiva e culturale. Elogi a Placido Domingo, che ha creato con la Sicilia un legame indelebile, rendendola, con la sua interpretazione, protagonista universale. Lodi che arrivano anche dai tanti fans e dal popolo latino dal Sud America fino in Europa che dimostrano un grande affetto verso il Maestro. Trait d’Union tra Italia e Spagna Un progetto che annuncia anche la creazione di una trait d’union tra Spagna e Sicilia, territori caratterizzati da affinità non solo nei forti sentimenti e tradizioni folkloristiche, ma anche in quelle esperienze artistico narrative. Da qui in programma una congiunzione creativa tra la Zarzuela e il Verismo, che rappresentano peculiarità piuttosto vicine.