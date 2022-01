Botti di Capodanno: tre feriti a Messina e provincia

Sono tre i feriti per lo scoppio dei botti della notte di Capodanno a Messina e provincia. A Sant’Agata di Militello un uomo di 52 anni è rimasto ferito alla mano sinistra a causa dei botti. In città invece sono due i feriti, un uomo di 40 anni e un giovane di 25 anni, che non hanno riportato conseguenze gravi.

La notte appena trascorsa è stata abbastanza tranquilla in città con pochi interventi dei vigili del fuoco. Tranne per quanto accaduto a Fondo Fucile dove si è registrata un’aggressione alla polizia intervenuta contro il falò di fine anno.

Nonostante i divieti, come stabilito da una ordinanza sindacale, di usare botti e petardi per i festeggiamenti di Capodanno, allo scoccare della mezzanotte sono stati esplosi, fuochi di artificio, petardi e accese fiaccole in molte zone della città.

