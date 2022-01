Agguato a colpi d’arma da fuoco a Camaro, un morto ed un ferito grave

Il nuovo anno comincia a Messina con un efferato fatto di cronaca.

Intorno alle 15 in Via Morabito a Camaro San Luigi due uomini a bordo di uno scooter sono stati raggiunti da numerosi colpi sparati da un’arma da fuoco. La sparatoria ha provocato l’uccisione di un 31enne, Giovanni Portogallo e il ferimento di G.C. 35 anni che è stato trasportato, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina, ove è tuttora sottoposto alle cure sanitarie.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno svolgendo serrate indagini per individuare gli autori dell’evento criminoso interrogando numerosissime persone senza escludere alcuna pista.

Sembrerebbe che i due abbiano tentato di scappare a piedi lasciando lo scooter per terra ma sono stati raggiunti.

In aggiornamento.

foto:stampalibera.it

