Eolie, superati i 100 contagi. “Impossibile garantire cure adeguate”

di Luana Spanò – Alle Eolie sono 115 i casi accertati positivi al COVID. Mentre 150 restano in isolamento fiduciario. La preoccupazione maggiore e che i dati sembrano destinati ad aumentare.

In questo momento il personale sanitario cerca di contenere le difficoltà dovute all’impossibilità di trasferire i pazienti positivi perché non ci sono più posti neanche negli ospedali vicini. “Il lievitare di questi numeri senza un ospedale che possa accogliere malati in sicurezza per noi è un vero dramma, per il momento siamo con un solo anestesista, senza il cardiologo e con il personale infermieristico dimezzato dalla positività al Covid” ci racconta Giusi Lorizio.

I trasferimenti per Covid sono stati tre. Due di loro marito e moglie sono rimasti stazionati in area grigia per 24 ore perché non si trovava posto, secondo le linee guida di alcuni ospedali sotto determinati limiti di saturazione non possono prendere in carico altri pazienti. Per tutta la permanenza nel nosocomio sono rimasti attaccati alle bombole dell’ossigeno. “Noi siamo un piccolo ospedale non abbiamo l’ossigeno centralizzato quindi se ci fosse un flusso di massa in ospedale così come io spero non accada, saremo nei guai – continua Lorizio”.

Il grido di auto del personale sanitario alle Eolie è chiaro: impossibile gestire tutti questi positivi se avessero necessità di cure urgenti. Tante ancora le persone non vaccinate.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it