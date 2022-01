Consuntivo 2020, Partito Democratico: “il gruppo misto deluchiano ha fatto saltare la votazione”

“Oggi era stato fissato il Consiglio comunale per discutere e votare il Bilancio consuntivo 2020, dopo che nella seduta del 31 dicembre u.s. si sono votate delibere che scadevano nella stessa data, vale a dire svariati debiti fuori bilancio e due ratifiche di variazioni di bilancio.

E’ successo che subito dopo una inspiegabile dichiarazione dell’Assessora al Bilancio, Previti, che più volte non ha partecipato alla relativa commissione dedicata alla discussione sul consuntivo 2020, che avrebbe abbandonato l’aula senza nemmeno spiegare la delibera, gli stessi consiglieri del gruppo misto che appoggiano il Sindaco, sono immediatamente usciti dall’aula con l’evidente plateale scopo di far cadere il numero legale, e sono riusciti nel loro intento.

Ciò ha impedito, anche alla ripresa dei lavori nell’ora successiva, che si discutesse e votasse il bilancio consuntivo 2020 tanto richiesto come atto urgente dal Sindaco De Luca. Chi gioca sulla pelle della città non sono certo in consiglieri comunali presenti in aula, anche dopo la seconda chiamata, come il gruppo del Pd, interamente presente (tranne il presidente Cardile per motivi di salute), ma gli stessi consiglieri a diretta dipendenza delle direttive del Primo cittadino, i quali a parole hanno stigmatizzato la mancata approvazione del bilancio e di fatto l’hanno impedita; formulando anche a verbale la grave dichiarazione che non sarebbero mai più tornati in aula se non dopo la scadenza del termine di approvazione del consuntivo 2020, qualora non approvato dagli altri.

Siamo stanchi di una ricostruzione a posteriori sistematicamente contraria alla verità dei fatti da parte del Sindaco, che esercita le sue funzioni solo su Facebook, e dei suoi sostenitori (assessori e consiglieri di riferimento), i quali (in stato di ebbrezza preelettorale) disegnano un quadro delle vicende comunali ad esclusivo loro uso e consumo”.

Così si esprime il gruppo consiliare del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Messina, dopo la votazione di oggi in merito al Bilancio Consuntivo 2020.

