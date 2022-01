“La Musica Ritrovata” apre la 101ª stagione della Filarmonica Laudamo

Affascinante apertura del 2022 della 101ª stagione della Filarmonica Laudamo, con una proposta di assoluto pregio storico-musicale legata alla città di Messina, domenica 9 gennaio, alle ore 18, al Palacultura Antonello.

«La musica ritrovata» è il titolo del concerto, omaggio al compositore messinese Riccardo Casalaina, autore che sembrava destinato a diventare uno dei più grandi autori della sua epoca, ma che, giovanissimo, ha perso la vita nel terremoto del 1908.

Protagonisti del concerto saranno: Maria Grazia Tringale soprano; Ludovico Giuseppe Camarda baritono ; Antero Arena violino ; Maria Assunta Munafò pianoforte; Demetrio Chiatto guida all’ascolto.

Il concerto s’ispira al volume omonimo curato da Maria Assunta Munafò. Si tratta soprattutto di musiche per voce e pianoforte di Riccardo Casalaina (Novara di Sicilia, Messina, 1881 – Messina 1908) autore che sembrava fosse destinato ad un avvenire luminoso, tale era il talento e la forza compositiva della sua musica. Il libro della Munafò ne costituisce testimonianza preziosa e puntuale perché riporta alla luce l’integrale produzione musicale di Casalaina. La pazienza e la certosina ricostruzione dei manoscritti, hanno lo scopo principale di far conoscere le composizioni di un musicista dal talento straordinario. Scopo che si ripropone nel concerto in programma e nella guida all’ascolto di Demetrio Chiatto.

Maria Grazia Tringale, soprano, si è diplomata in canto lirico con il massimo dei voti al Conservatorio “V.Bellini “di Catania. Partecipa a numerosi Concorsi Lirici Internazionali classificandosi sempre ai primi posti. Pur giovanissima si è esibita in importanti teatri italiani tra cui il Teatro Massimo V.Bellini di Catania, il Teatro del Giglio di Lucca, il Teatro Verdi di Pisa, il Teatro Goldoni di Livorno, il Teatro Civico di La Spezia, alla Certosa di Calci (Pisa), il Teatro “La Scala di Milano” e di “Casa Museo Pavarotti” a Modena.

Ludovico Giuseppe Camarda, baritono, dopo aver conseguito il diploma accademico di II livello in pianoforte prosegue la formazione come Maestro collaboratore presso il Conservatorio “V.Bellini” di Catania e affianca allo studio strumentale quello di canto lirico. Ha partecipato a vari concorsi ed eventi musicali, tra gli altri nel 2021 si è classificato finalista al 1° Concorso internazionale per voci liriche “V.Bellini” indetto dal Teatro Massimo omonimo di Catania e nel dicembre dello stesso anno ha superato l’audizione pubblica per Artisti del Coro presso il Teatro di San Carlo di Napoli; nel 2016 ha preso parte alla prima assoluta di “Diva Agatha” e nel dicembre 2019 ha debuttato come solista nella Messa in la min. di V.Bellini. Appassionato del repertorio polifonico rinascimentale, lo approfondisce con il gruppo vocale “UndaMaris”.

Antero Arena, violino, si è formato a Roma con i maestri A.Pelliccia e C.Buccarella con cui si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Dopo aver conseguito il Diploma Internazionale di violino presso l’Accademia Superiore di Musica di Biella con il M° C.Romano, si è diplomato in viola e si è Laureato in Letteratura, Musica e Spettacolo. Si è perfezionato con musicisti di fama internazionale, in particolare con C.Chiarappa al Mozarteum di Salisburgo e al Conservatorio di Lugano. Ha eseguito centinaia concerti in Italia e all’estero (Svizzera, Spagna, Grecia, Austria, Ungheria, Germania, Spagna, Francia e Australia). Attualmente è titolare di cattedra di violino presso il Conservatorio di Musica “A.Corelli” di Messina.

Maria Assunta Munafò, pianoforte, si è diplomata brillantemente all’età di 19 anni in pianoforte e successivamente in canto lirico ed in clavicembalo. Dopo il diploma in pianoforte ha seguito i corsi di perfezionamento, tra gli altri, del M° Boghino a Roma e si è perfezionata per la musica da camera con il M° Chiarappa al Mozarteum di Salisburgo. Per la sua attività di musicista è stata insignita di diversi premi tra cui il “Premio Musica 2010” intitolato a Nunzio Freni e nel giugno 2012 del “Premio Antonello da Messina” dall’omonima Associazione di Roma. Svolge intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero (Svizzera, Spagna, Grecia, Austria, Germania, Spagna e Francia). E’ docente di pianoforte presso la SMIM Paino-Gravitelli di Messina ed è stata docente di Pratica e Lettura pianistica presso il Conservatorio di Musica di Messina per i corsi preaccademici.

Demetrio Chiatto, diplomato in Chitarra presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, ha svolto attività concertistica sia da solista che in formazione da camera. È laureato in Musicologia e specializzato in Paleografia e Filologia Musicale presso la Facoltà di Musicologia di Cremona Università di Pavia. Come musicologo, si interessa dello studio della paleografia musicale gregoriana e di Intavolature per Liuto e Chitarra dal rinascimento al barocco. È direttore della collana di studi “Musica e Musicisti”, per la quale, ad oggi ha redatto sette volumi, ricostruendo la storia musicale di Messina dal IV sec. a. C. al 1935. È stato docente di Chitarra presso gli Istituti Statali di Istruzione Superiore, attualmente è docente di Chitarra presso l’Istituto Comprensivo n° 11 Paino-Gravitelli, scuola ad indirizzo musicale.

Prossimo appuntamento giovedì 16 gennaio 2022, ore 18, al Palacultura Antonello con la cantante argentina ELISA LORENA & TRIO ATIPICO (Elisa Lorena, voce, Antonino Cicero fagotto, Giovanni Alibrandi violino, Alessandro Blanco chitarra) i quali presenteranno le musiche dall’album «De Sur a Sur» appena uscito per la etichetta di Buenos Aires “Acqua Records”. Musiche di Gardel, Piazzola, Fresedo, Canaro e altri autori.

